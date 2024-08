Hyundai doit rappeler 49 719 Santa Fe 2024 en raison d’un problème de câblage qui pourrait entraîner le déploiement aléatoire des coussins gonflables. Le même problème peut faire en sorte que les coussins ne se déploient pas en cas d’accidents.

Dans les deux cas, ça représente évidemment un danger pour les occupants.

Du lot, 40 144 vehicles sont équipés du moteur à essence seulement, alors que 9575 profitent de la mécanique hybride qui est proposée avec ce Santa Fe 2024, qui a été entièrement renouvelé pour cette année.

Le problème est attribuable à un faisceau de câbles qui peut s’endommager. Ce dernier est situé le long du plancher et la faiblesse se trouve vis-à-vis la deuxième rangée, du côté passager. Si les dommages deviennent importants, c’est là qu’ils peuvent entraîner le déploiement imprévu des coussins, ou encore les désactiver complètement.

Hyundai Santa Fe 2024, deuxième rangée | Photo : D.Boshouwers

Dans les documents de rappels de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, il est fait mention d’un cas où un coussin gonflable latéral s’est déployé de manière inattendue au siège arrière. Une enquête plus approfondie a révélé huit cas d’irrégularités au niveau des coussins depuis le 5 février 2024.

Si vous êtes propriétaires d’un modèle et que le problème se manifeste, le témoin des coussins gonflables pourrait s’allumer au tableau de bord, indiquant que quelque chose cloche ; soyez aux aguets de ce côté.

Hyundai n’a pas connaissance de blessures ou d’accidents reliés à ce problème.

La bonne nouvelle, c’est que la réparation n’est pas complexe. Les concessionnaires Hyundai vont inspecter le faisceau de câbles et le fixer de façon à ce qu’il n’entre pas en contact avec le siège, ce qui cause les dommages. Il sera remplacé par un faisceau un peu plus court et qui sera fixé de façon à n’être en contact avec rien.

Hyundai a commencé à informer les concessionnaires de cette situation. Les propriétaires seront avisés à leur tour à partir du 23 septembre prochain.