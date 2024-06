Volkswagen a procédé hier au rappel d’un peu plus de 307 000 unités des Atlas et Atlas Cross Sport en raison d’un défaut potentiel avec le câblage qui pourrait désactiver les coussins gonflables du passager avant, lorsque le siège est occupé.

Le rappel concerne 271 000 VUS Atlas (2021 et 2024) et Atlas Cross Sport (2020 à 2024) aux États-Unis, ainsi que quelque 36 000 unités au Canada.

Transports Canada explique la situation comme suit : le système de détection d’occupant du véhicule du côté passager avant (PODS = Passenger Occupant Detection System) pourrait ne pas fonctionner correctement, ce qui pourrait désactiver le système de coussins gonflables du passager avant, même lorsque le siège est occupé.

Ce problème entraînerait l’affichage d’un message d’erreur sur le tableau de bord et le déclenchement d’un signal sonore. Le voyant du coussin gonflable indiquerait également le message « passenger airbag off » (coussin gonflable côté passager désactivé).

Volkswagen Atlas Cross 2022 | Photo : D.Heyman

Il s’agit du deuxième rappel de Volkswagen pour ce problème. En mars 2023, la compagnie avait rappelé 143 000 véhicules Atlas (2018-2021) et Atlas Cross Sport de l’année 2020.

Le constructeur précise qu’il a cette fois agi par mesure de précaution après avoir reçu 1730 réclamations de garantie pour le remplacement des pièces du système de détection des passagers.

Volkswagen va aviser les propriétaires par la poste d’ici le 16 août et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le capteur de détection d’occupant et le faisceau de câbles du siège. La compagnie recommande de ne pas faire monter à bord une personne sur le siège du passager avant si un message d’erreur du système PODS est affiché sur le tableau de bord ou que le voyant du coussin gonflable indique le message « passenger airbag off ».