L’interface multimédia des véhicules Hyundai est une des plus acclamées de l’industrie automobile. Elle est aussi parmi les plus avancées. On peut déjà troquer la clé du véhicule pour un autre moyen d’identification. Et avec l’introduction de Hyundai Pay, les gens à bord de ses véhicules pourront aussi payer sans avoir à sortir leur portefeuille de leur poche.

Hyundai divise en deux les services multimédias et connectés qui équipent ses plus récents véhicules. La plateforme Bluelink comprend tout ce qui touche au divertissement, à l’entretien et à l’information utile pour le conducteur. MyHyundai comprend un site web et une application mobile à partir desquels on peut accéder à ces services.

C’est un peu mêlant, au premier coup d’œil, mais la formule semble faire mouche : la firme indépendante JD Power a récemment établi que la combinaison Bluelink et MyHyundai formait l’expérience de mobilité informatique la plus aimée parmi les interfaces multimédias de tous les véhicules électriques actuellement en marché.

Ce palmarès ciblait exclusivement les véhicules électriques, mais il est révélateur d’une tendance intéressante : selon JD Power, une interface multimédia connectée bien faite convaincra plus d’acheteurs que les véhicules électriques sont plus attrayants que des véhicules à essence comparables.

Clé numérique 2.0

Avec plus d'un million d'utilisateurs actuellement, Hyundai Bluelink est une plateforme déjà très répandue. Hyundai présente son interface multimédia comme «une porte ouverte vers le choix et l'adaptabilité» pour ses conducteurs. Grâce au système embarqué et à l'application Bluelink, ils peuvent personnaliser leur trajet selon leurs préférences, en direct.

Un bon exemple est son service d’itinéraire connecté. Il s’agit d’un outil de navigation en nuage créé sur mesure par Hyundai et ses fournisseurs. Il optimise les itinéraires à partir des données de trafic en temps réel de TomTom, pour un trajet optimal et sans stress.

Bluelink offre aussi des Points d'intérêt (POI) en ligne, pour mieux visiter les endroits où on se déplace moins souvent. Les utilisateurs reçoivent des informations à jour sur les attractions, les restaurants et les services à proximité, ainsi que des offres promotionnelles comme des réductions sur le lave-auto ou même du café gratuit (et qui ne veut pas d’un café gratuit?).

L'interface Hyundai Bluelink | Photo : Hyundai

Les plus branchés aimeront la nouvelle clé numérique intégrée à Bluelink. La «Digital Key 2» transforme votre smartphone en clé pour votre véhicule, et permet un accès simplement en approchant son mobile du véhicule. Gardez votre téléphone dans votre poche et déverrouillez votre voiture sans effort en vous en approchant.

Et comme on le voit dans la publicité de Hyundai, on peut partager cet accès à distance avec la famille et les amis, une commodité plus pratique qu’on peut le penser.

Hyundai Pay

Le service de paiement Hyundai Pay a été dévoilé au moment de lancer le Kona 2024. Cette fonctionnalité permet notamment de réserver et de payer à l'avance votre stationnement dans les stationnements publics participants, directement depuis l'écran tactile de votre véhicule Hyundai.

Pour y accéder, il suffit d'être inscrit à Bluelink. Le service se concentre pour le moment sur le stationnement, puisqu’il aide à trouver et réserver une place sans avoir à tourner en rond pour la trouver, mais on voit bien le potentiel futur de cette application quand il sera possible de payer pour charger la batterie de son véhicule, ou pourquoi pas, pour commander un café au service au volant du coin.

Connectivité en trois temps

Pour Hyundai, ces services connectés visent à accroître l’appartenance de ses clients via une formule par abonnement qui lui permettra aussi de générer de nouveaux revenus.

Cette formule par abonnement est cruciale, selon le groupe coréen, puisqu’elle ouvre la voie à une formule de location par abonnement qui pourrait aussi s’appliquer à l’achat d’un véhicule neuf. Hyundai voit le jour où il suffira de s’abonner puis de payer mensuellement pour accéder à un véhicule, sans avoir à remplir de paperasse ou de fastidieux contrat d’achat ou de location.

Hyundai a déjà fait disparaître la clé, est en train de faire disparaître votre portefeuille, et clairement, espère aussi éliminer les contrats de vente un jour. Ce serait toute une révolution !