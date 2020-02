Voici les véhicules les plus sécuritaires sur la route en 2020, du moins si on se fie à l'organisme de référence dans le domaine des tests de collision de véhicules aux États-Unis.

L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) vient d'annoncer ses choix Top Safety Pick et Top Safety Pick+ pour 2020, 23 modèles ayant obtenu cette dernière désignation, la plus élevée possible de la part de l'organisme américaine.

Mazda et Subaru en tête

Mazda est en tête avec cinq modèles qui ont reçu l'ultime approbation de l'IIHS en matière de sécurité. Les berlines Mazda3, Mazda3 à hayon et Mazda 6 et les VUS CX-3 et CX-5 (avec prévention de collision frontale) ont tous reçu la meilleure désignation, celle de Top Safety Pick+ (TSP+). Le gros CX-9 a obtenu la mention Top Safety Pick (TSP).

Photo : D.Boshouwers Mazda 6

Subaru n'est pas loin derrière, avec ses Crosstrek hybride, Legacy, Outback (si elle a été construite après octobre 2019) et Forester qui ont tous passé avec succès les tests de l'institut. Les Subaru Ascent, Crosstrek, Impreza familiale et berline et WRX ont toutes mérité la mention TSP.

Si vous comptez les groupes automobiles dans leur ensemble, le groupe Hyundai a également de quoi se réjouir. Si l'on additionne les véhicules des marques Hyundai, Kia et Genesis qui figurent sur les listes, on obtient un total de 17 modèles, dont trois ont obtenu la note TSP+ : la Hyundai Nexo et les berlines Genesis G70 et G80.

En ce qui est de Toyota/Lexus, le groupe japonais voit trois de ses modèles obtenir la cote TSP+ : la Toyota Camry, la Lexus NX et la Lexus ES (qui vient d'être couronnée voiture la plus fiable sur la route aujourd'hui par les sondeurs J.D. Power). La Toyota Corolla berline et à hayon et le RAV4, ainsi que les Lexus UX et RX SUV ont obtenu la note TSP.

Photo : Lexus Lexus ES

Et les camionnettes ?

Il est à noter que l'IIHS continue à effectuer des tests tout au long de l'année et qu'elle peut et va certainement ajouter de nouveaux modèles à sa liste des meilleurs choix de sécurité, mais pour l'instant du moins, le tableau d'honneur pour 2020 contient exactement zéro pickups, ni d'ailleurs une seule mini-fourgonnette.

Quant aux marques, vous ne trouverez aucun modèle Fiat-Chrysler ou Mitsubishi sur la liste publiée aujourd'hui. Par ailleurs, aucun modèle Ford/Lincoln, Volvo ou BMW n'a réussi à se hisser dans la catégorie TSP+.

Les projecteurs sur les piétons... et les passagers

L'année dernière au mois de février, l'IIHS a introduit un test pour analyser la performance des véhicules en ce qui a trait à la prévention des accidents impliquant des piétons. Cette année, ce critère est pris en compte pour la première fois dans les calculs visant à déterminer les TSP et TSP+.

« Récompenser la technologie qui protège les personnes à l'extérieur du véhicule représente un nouveau territoire pour les prix du Top Safety Pick, mais nous pensons que les constructeurs automobiles ont un rôle important à jouer dans la protection des usagers de la route vulnérables. » - David Harkey, président de l'IIHS

Photo : D.Boshouwers Genesis G70

L'année 2020 marque également un renforcement des critères des essais de collision frontale avec chevauchement de petite taille du côté passager, la plus récente catégorie de tests introduit par l'IIHS. Les véhicules doivent désormais obtenir la note Good pour obtenir la cote TSP (la note Acceptable suffisait auparavant).

En parlant de critères...

Pour être admissibles au prix TSP ou TSP+ en 2020, les véhicules doivent avoir obtenu des notes Good dans chacune des six évaluations de résistance aux chocs de l'IIHS. Ils doivent également avoir des phares jugés Good ou Acceptable et des dispositifs de prévention des collisions frontales qui obtiennent des notes Advanced ou Superior dans les évaluations véhicule-à-véhicule véhicule-à-piéton. Le « Plus » est attribué aux modèles qui sont exclusivement équipés de phares jugés Good ou Acceptable.

