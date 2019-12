Prix Auto123.com 2020 : voici les gagnants !

Après l’annonce des finalistes pour les prix Auto123.com 2020 plus tôt cette semaine, les grands gagnants ont été annoncés aujourd’hui lors d’une cérémonie spéciale à Toronto. Le jury, formé de sept de nos collaborateurs-essayeurs chevronnés, a voté pour les véhicules que les membres considèrent être les meilleurs sur le marché et les plus marquants de l’année dans les 20 catégories au programme, et ce, parmi tous les modèles ayant été testés et commercialisés avant le 1er novembre 2019.

Félicitations aux gagnants cette année. Et on a hâte de recommencer le processus l’année prochaine, surtout que les changements rapides et significatives qui transforment actuellement l’industrie nous assurent pleins de belles surprises!

Voici sans plus tarder la liste des gagnants. Ne manquez pas de cliquer sur les liens pour en apprendre davantage à leur sujet.

VOITURE SOUS-COMPACTE DE L’ANNÉE 2020 : Kia Rio

Finalistes : Honda Fit - Hyundai Accent

Cette année les membres de notre jury ont déterminé qu'aucun autre modèle de petite voiture n'a pu égaler la Rio de Kia en ce qui a trait au rapport qualité-prix, au style et aui niveau d'équipement. Les automobilistes au Canada continuent de l'adorer; le Rio demeure un choix de prédilection pour ceux et celles qui se cherchent un petit citadin et / ou une deuxième voiture pour la famille.