L’édition de 2020 de l’organisme américain J. D. Power mesurant la fiabilité des véhicules vient de paraître. Elle montre, encore cette année, que les propriétaires trouvent de moins en moins de choses à reprocher à leur possession. Cette année, on retrouve des marques connues dans le haut du tableau et de nombreux favoris reviennent dans les différents segments, même s’il y a quelques surprises.

L’étude J. D. Power U.S. Vehicle Dependability Study (VDS), qui en est à sa 31e édition, comptabilise le nombre de problèmes signalés par les propriétaires de véhicules vieux de trois ans — donc cette année, les modèles 2017. L’organisation les classe en fonction du nombre de problèmes signalés par 100 véhicules (PP100). Cette année, elle a recueilli, entre les mois de juillet et de novembre 2019, les réponses de 36 555 propriétaires d’origine de véhicules de l’année-modèle 2017.

Les problèmes signalés peuvent aller de l’insatisfaction concernant la transmission à des pépins avec le système de reconnaissance vocale. En tout, l’étude porte sur 177 problèmes différents qui pourraient survenir.

Photo : J.D. Power Les marques les plus fiables pour 2020, selon J.D. Power

Même avec la complexité croissante des véhicules de nos jours, J.D. Power a constaté que la moyenne de l’industrie en matière de PP100 s’est encore améliorée en 2020 par rapport à 2019, bien que par deux points seulement (l’amélioration de 2019 par rapport à 2018 était de six points). Dave Sargent de J.D. Power a une explication :

« Malgré l’adoption accrue de technologies complexes, la fiabilité continue de s’améliorer. Il ne fait aucun doute que les véhicules vieux de trois ans sont aujourd’hui mieux construits et plus fiables que les véhicules du même âge des années précédentes. Cependant, l’introduction rapide de nouvelles technologies exerce une pression accrue sur la fiabilité. Il ne serait donc pas surprenant de voir les niveaux de problèmes plafonner, voire augmenter, au cours des prochaines années ». – Dave Sargent, vice-président de l’automobile mondiale chez J.D. Power

Le nouveau classement 2020 vaut le coup d’œil, ne serait-ce que pour voir si votre voiture, VUS ou camion figure sur la liste des véhicules les plus fiables.

Photo : Chevrolet Chevrolet Equinox 2017

Parmi les principaux points à retenir cités par J.D. Power dans l’étude de cette année, on note :

Le taux d’amélioration – comme nous l’expliquions, les propriétaires ont encore une fois fait savoir qu’ils trouvent leur véhicule plus fiable que l’année précédente, mais l’amélioration cette année est beaucoup plus faible qu’en 2019.

Les multisegments et les VUS – Les propriétaires de ces types de véhicules continuent à faire état de plus de problèmes en moyenne que ceux et celles qui ont des voitures, mais l’écart se réduit sans cesse. Cette année, la moyenne des PP100 pour ces types de modèles est de 134 contre 127 pour les voitures.

Photo : Porsche Porsche Macan 2017

Un record de fiabilité – En 2020, un nouveau record a été établi, puisque la Lexus ES a obtenu une note PP100 de 52, ce qui n’avait jamais été vu auparavant au cours des 31 années de l’étude.

Les marques les plus performantes – Le fabricant de voitures de luxe Genesis continue de faire bonne figure dans les études qui mesurent la satisfaction et la fiabilité. Cette année il se place au sommet du tableau de la fiabilité avec une note moyenne de 89 PP100. Derrière lui se trouvent sur le podium Lexus (100) et Buick (103). Porsche (104) et Toyota (113) complètent le top 5.

Photo : Genesis Genesis G70 2017

Un véhicule électrique parmi les gagnants du segment — Pour la première fois, un véhicule entièrement électrique a pris la première place dans une catégorie de véhicules. Ce modèle est la Nissan LEAF, dans le créneau des voitures compactes.

General Motors performe — Le géant américain a remporté cinq titres de segment cette année. Les Buick Encore et Regal ainsi que les Chevrolet Equinox, Silverado HD et Tahoe se sont tous classés premiers dans leur catégorie respective.

Toyota performe toujours mieux — Toyota/Lexus continue à dominer dans les études qui mesurent l’indestructibilité des véhicules. Ses modèles ont remporté six segments dans l’étude J. D. Power 2020 ; il s’agit des Toyota 4Runner, Avalon, Sienna et Tundra, et des Lexus ES et GX.

Photo : Toyota Toyota Tundra 2017

Les technologies embarquées en hausse — La catégorie de l’enquête qui s’est penchée sur les technologies embarquées a connu la plus grande amélioration cette année. C’est très bien, mais il reste du travail à faire : cette dernière reste celle qui a recueilli le plus grand pourcentage de problèmes signalés. Les points de discorde les plus courants concernent la téléphonie Bluetooth, la connectivité et les systèmes de navigation.

« De nombreux propriétaires se plaignent de ces systèmes au début de leur expérience en tant que propriétaires et, trois ans plus tard, ils en sont encore frustrés. On voit qu’il y a amélioration, mais les constructeurs automobiles ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir déclarer victoire dans ce domaine. » – Dave Sargent, J.D. Power

Vous trouverez à la page suivante les listes des marques les plus fiables et des modèles les plus performants dans chaque segment.