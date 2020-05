En collaboration avec mozalami.com.

En cette période de pandémie qui a causé l’arrêt de l’économie et par conséquent une baisse drastique des ventes automobiles, le positionnement du site du concessionnaire devient primordial lorsqu’il s’agira de recherche sur les moteurs de recherche.

Ainsi, quand il s’agit de vente automobile, les concessionnaires dans l’ombre de leur marque mère recherchent tous des solutions qui leur permettraient de surpasser celle-ci voir même s’attribuer du trafic d’acheteurs potentiels encore en phase de recherche d’informations. À ce stade de la recherche, on parle de requêtes informationnelles.

Pour rappel, le SEO ou Search Engine Optimisation est la discipline qui permet à votre consultant SEO de croître votre trafic organique. Celui-ci s’appuie sur divers leviers dont la structure de votre site, le contenu bien sûr et son rayonnement que ce soit via les médias sociaux ou les liens entrants appelés aussi backlinks.

Nous allons détailler ci-bas les principaux éléments à prendre en compte pour chaque levier cité.

Structure du site et son état de santé

La structure du site englobe l’arborescence (architecture de l’information), la navigation au sein de ces informations, et le maillage interne entre les pages. Grosso modo, on parle de la conception du site qui doit reposer sur trois principes de base :

1. Hiérarchisation : Il est entendu que le plus important des éléments de votre site doit être accessible en premier niveau et qu’il n’est pas noyé dans la structure en dessous de pages de moindre intérêt pour les usagers tout comme les moteurs de recherche.

2. Accessibilité : les pages de second et troisième niveau doivent être accessibles facilement soit via le menu de navigation ou via les sous-menus de pages avec un maximum de 3 clics pour atteindre la page désirée. On appelle ça l’aplatissement de structure.

3. Interconnexion : essentiellement il s’agit de renvoyer à la page la plus pertinente via vos contenus en interne afin d’aider le visiteur dans sa consommation d’information sur votre site. Pensez Wikipédia avec tous ses liens internes qui permettent d’en apprendre plus sur un sujet.

Le contenu est Roi et il doit l’être pour vous

Si la base de votre contenu reste bien sûr un site indexable et en bon état de santé pour les moteurs tels que Google qui vous donnent un aperçu des erreurs et état de crawl via la Search Console, le contenu présenté ainsi aux usagers et aux moteurs va faire que vous allez vous positionner en tête de liste sur les résultats de recherche ou non !

Chaque contenu au format texte, image, vidéo… doit être pensé pour être pertinent pour l’usager et répondre à toutes ses questions quant à la requête qu’il a exprimée. Pour cela bien évidemment il faudra matcher les contenus avec les mots clés utilisés par les chercheurs et optimiser la copie pour ceux-ci selon les standards SEO que nous avons maintenant. Mais bien sûr ce n’est pas suffisant, car s’il est probable que vous ayez un excellent communicateur, il faudra montrer patte blanche à Google quant à son rayonnement sur le web et l’autorité que cette page va acquérir avec le temps via les backlinks.

Importance des Backlinks de fort DA en SEO

La partie Link Building ou construction de liens est la plus ardue et la plus délicate du process de référencement pour 2 raisons : il n’est pas aisé d’obtenir des liens entrants en Dofollow et il faut que ces liens apparaissent naturels aux yeux de Google.

Pour la difficulté d’obtenir des backlinks tout dépend de votre ingéniosité : vous faites par exemple un concours et obtenez des liens de tous les sites de concours avec une mention riche en sémantique pour votre secteur, cela va vous aider à condition qu’ils aient des DA (Domain Autorité) qui font du sens. S’il s’agit d’un petit blogue qui vient de se lancer avec un DA de 20 ou moins votre effort sera vain !

Cela nous amène à parler de notion de DA. Il s’agit simplement d’un score entre 0 et 100 qui est attribué par Moz selon la « Force » du site. Plus le site accumule de backlinks de domaines forts (haut DA) plus il aura un score DA élevé. Pensez à Google avec 93, Facebook 96, Auto123.com est noté 68. Mais sur l’échelle de sites spécialisés en automobile il s’agit d’un des plus hauts scores attribués par Moz !

À l’origine, cet indice a été créé pour remplacer le fameux PageRank de Google (PR) que l’on avait l’habitude de voir dans notre barre d’extension du fureteur avec un indicateur vert jusqu’à la fin de l’année 2012. Depuis Google a préféré nous cacher ce score qui lui était propre et qui pouvait démontrer l’autorité réelle des sites web. À défaut, la communauté SEO s’est comme entendue pour le remplacer par le DA de Moz et ça a l’air de bien marcher jusqu’à présent.

Ainsi, pour que votre lien semble naturel et que vous ayez un bon score du domaine qui lie vers vous, vous pouvez vous tourner vers les blogues à fort DA qui grâce à leurs contenus éditoriaux peuvent glisser une ancre texte qui semblera naturelle pour les yeux des moteurs. Mais encore faut-il qu’ils bénéficient d’un bon DA.

Il a été démontré sur le blogue de Moz qu’un backlink prend en général d’un à 3 mois pour donner ses effets sur le classement des résultats. Mais cette même étude précise bien que si le DA est fort (plus haut que 25 dans le graphe ci-après et proche de 50), l’effet est plus rapide comme vous le constatez aussi peu que 2 mois et surtout le changement au niveau rang de classement est bien plus important :

Conclusion

Le référencement SEO est un pilier du marketing mix, aucun doute là-dessus. Toutes les études menées dans le cadre de l’impact du marketing entrant (inbound marketing) versus marketing sortant (outbound marketing) donnent le premier gagnant sur tous les aspects : coût, efficacité et bien sûr ROI.

Et dans le cadre du SEO, on sait que le portefeuille de liens entrants est le principal facteur pris en charge par les moteurs pour classer les résultats dans la recherche, en plus du contenu bien sûr, donc il faut donner à chaque lien l’intérêt qu’il mérite pour bouger les choses. Pour bien faire, cherchez des pièces éditoriales relatives à votre domaine d’activité et optez pour les DA 60 et plus, car ils vont avoir un impact plus grand et plus rapide.