Ineos Grenadier : production stoppée jusqu’en 2025

Le constructeur anglais Ineos se voit confronté à une situation fâcheuse qui le force à stopper la production de son VUS Grenadier à son usine de Hambach, en France, en raison d’un problème financier vécu par un de ses fournisseurs.

La production de camionnettes Grenadier Quartermaster est également à l’arrêt, et pourrait le rester jusqu’en 2025.

Problème chez un fournisseur

Le problème, c’est que le fournisseur en question fabrique une pièce essentielle, ce qui force la compagnie à arrêter la production. Ineos ne mentionne pas le nom du fournisseur ni ne mentionne la nature de la pièce en question. Ce qui est évident, c’est qu’elle est suffisamment importante et particulière au point où il n’y a pas de solution de rechange à court terme, c’est-à-dire un autre fournisseur qui pourrait proposer la même composante.

Une des possibilités est que le fournisseur en question soit Recaro. Un représentant d’Ineos a déclaré à Automotive News Europe que le client problématique était « dans une situation financière difficile ». Or, on sait que Recaro Automotive s’est déclaré en situation de faillite à la fin du mois de juillet dernier, invoquant « d’importantes difficultés financières dues à des augmentations de prix extrêmes au cours des dernières années de crise et à la perte d’un contrat majeur ».

L'Ineos Grenadier | Photo : Ineos

Recaro prévoyait de poursuivre la production de sièges et d’honorer les commandes existantes pendant la période d’insolvabilité. On ne sait pas si les choses ont changé entre-temps.

Il pourrait s’agir d’un autre fournisseur également ; il faudra voir.

Le site Motor1, qui rapporte la nouvelle, a reçu une déclaration de la part d’Ineos, concernant la production :

« Notre site de production de Hambach a été confronté à une pénurie de composants critiques indépendante de notre volonté, ce qui a entraîné une pause dans notre programme de production. Les chaînes d’approvisionnement de l’industrie automobile sont toujours complexes et difficiles, mais ce problème survient à un moment où nous sommes très occupés. Nous ne négligeons aucun effort pour relancer notre production et répondre à la demande aussi rapidement que possible. À l’heure actuelle, nous suivons un scénario prudent qui nous permettrait de retrouver une production à plein régime au début de l’année 2025. »

Ineos au Canada

On se rappellera qu’en décembre dernier, Ineos avait annoncé avoir conclu un accord avec deux détaillants canadiens (en Ontario et en Colombie-Britannique) pour la vente de ses modèles au Canada. Ils rejoignaient 19 détaillants déjà en place aux États-Unis.

On ne peut que souhaiter à l’entreprise une solution rapide à ce problème qui est hors de son contrôle.