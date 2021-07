Infiniti dévoile un croquis de son futur QX55

L'Infiniti QX50, prochain nouveau VUS de la marque de luxe japonaise, est attendu l’an prochain et déjà, on met la table en nous dévoilant des détails à son sujet, nommément des croquis qui nous donnent une idée de ce à quoi va ressembler celui qui sera chargé d’une mission importante ; faire oublier la triste fin de carrière du QX50.

En fait, depuis le renouvellement de ce dernier et l’arrivée sous le capot du moteur 4-cylindres turbo à compression variable, rien ne semble plus aller pour lui. Du sang neuf, ça presse.

Ce vent de fraîcheur, il va passer par le QX55 et l’image dévoilée par la firme nous montre que ce dernier va adopter un profil de style coupé, très à la mode dans le segment. On se souviendra que c’est l’approche qu’avait préconisée Infiniti avec la première mouture de ce produit, le FX, en 2003.

Lorsqu’on trouve des BMW X4 M40i et Mercedes-AMG GLC dans son créneau, il faut prendre les grands moyens. Aussi, si le moteur à compression variable est conservé, on devra lui donner une boîte de vitesses digne de ce nom ; une transmission à variation continue dans un créneau de luxe, c’est non ! Aussi, une mécanique plus performante serait de mise. Bref, on a du pain sur la planche.

La compagnie ne dévoile rien d’autre pour l’instant à propos de son VUS, mais elle stipule qu’elle partagera d’autres informations à son sujet avant son dévoilement en 2020.

Est-ce qu’on s’avance pour prévoir des débuts au prochain Salon de l’Auto de Détroit, en juin 2020 ?

Allez…