La division luxueuse de Nissan a au moins deux nouveaux véhicules d’importance à greffer à son alignement en 2021 : Infiniti présente cette année le multisegment QX60 à trois rangées de sièges (qui n’a pas encore été officiellement dévoilé) et le QX55 2022 qui vient dynamiser en quelque sorte la gamme de la marque nipponne.

Pour introduire cette livrée plus affûtée de l’Infiniti QX50, l’aile canadienne avait convié quelques membres de la presse automobile à venir découvrir de quoi était capable son nouveau multisegment coupé, le modèle qui s’inspire malgré tout de l’Infiniti FX 2003, le premier véritable utilitaire sport à prioriser l’aspect sport au détriment de son côté utilitaire.

Et, question de vous tenir en haleine jusqu’à l’essai plus complet de mon collègue, voici dix trucs à retenir à propos de ce deuxième multisegment doté d’un coup de crayon inspiré par les coupés, l’Infiniti QX55 2022.

1. Un design réussi

Commençons par ce qui saute aux yeux : le coup de crayon heureux du département de design! Il faut l’avouer, les quelques modifications apportées à la carrosserie de ce « QX50 plus aérodynamique » en font juste assez pour différencier le modèle. J’aime beaucoup cette ligne de fenestration simplifiée, sans oublier les détails assombris à l’avant, les jantes de 20 pouces et même la portion arrière avec les feux exclusifs aux DEL et ce repositionnement de la plaque d’immatriculation. Et ainsi habillé, c’est-à-dire avec la coloration Gris Ardoise (750 $) et l’habitacle deux tons rouge et noir (350 $), la première impression est vraiment réussie.