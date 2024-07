Le VUS QX60 a été repensé pour l’année 2022 par Infiniti. Pour 2025, sa quatrième année sur le marché sous cette forme, il revient avec le même style, mais une tout autre personnalité alors que sous le capot, Infiniti a décidé de retirer le moteur V6 de 3,5 litres qui l’animait pour le remplacer par un 4-cylindres turbo.

Ce bloc, on le connaît bien, car c’est celui qui sert déjà le QX50. Profitant de la technologie à compression variable (VC-Turbo), il offre, selon Infiniti, le meilleur des mondes entre la puissance et la consommation d’essence. Nous avons constaté que dans le QX50, il est effectivement puissant, mais sa consommation est quelque peu décevante.

Il faudra voir de quelle façon il va se débrouiller au service de ce modèle plus imposant, par rapport au V6 remplacé.

L'Infiniti QX60 2025, trois quarts arrière | Photo : Infiniti

La nouvelle mécanique du QX60 va proposer 268 chevaux et 286 lb-pi de couple, soit 27 forces de moins, mais 16 lb-pi de plus que le V6 sortant. Bonne nouvelle, le modèle conserve sa boîte de vitesse automatique à neuf rapports. Avec le QX50, le moteur est marié à une transmission à variation continue (CVT) et pour être poli, disons que le mariage n’est pas heureux.

Et la capacité de remorquage de 6000 livres a été préservée, ce qui représente aussi une bonne nouvelle.

De petits changements à la gamme sont aussi prévus. Par exemple, avec la variante Luxe, un ensemble Édition Noir mettant l’accent sur le noir sera proposé, ajoutant des éléments noirs pour les rails de toit, le pourtour de la calandre et les logos. Les jantes de 20 pouces seront aussi noires. La calandre profite également d’un logo éclairé, tout comme les plaques que l’on retrouve aux seuils des portes. Cette version va aussi profiter d’une chaîne audio Bose de 17 haut-parleurs.

L'Infiniti QX60 2025, moteur | Photo : Infiniti

Concernant le changement de philosophie, soit celle de passer d’un moteur V6 à un 4-cylindres, elle n’est pas unique à Infiniti qui rejoint quantité d’autres constructeurs qui ont agi ainsi avec des modèles de format similaire. Qu’on pense à Toyota avec son Highlander, ou encore à Chevrolet avec son Traverse qui n’offre plus son légendaire V6 de 3,6 litres.

Il faut comprendre que pour respecter les normes gouvernementales, sans cesse plus sévères, certaines mécaniques plus vieillissantes auraient nécessité des investissements importants de la part de leur créateur. En leur substituant des solutions plus modernes, on fait d’une pierre deux coups.

L’Infiniti QX60 2025 est en vente dès maintenant chez les concessionnaires de la marque, à un prix de départ de 60 345 $.

L'Infiniti QX60 2025, intérieur | Photo : Infiniti

L'Infiniti QX60 2025, sièges | Photo : Infiniti

L'Infiniti QX60 2025, de profil | Photo : Infiniti

L'Infiniti QX60 2025, de haut | Photo : Infiniti

L'Infiniti QX60 2025, avant | Photo : Infiniti

L'Infiniti QX60 2025, arrière | Photo : Infiniti