• Le nouveau Infiniti QX80 2025 a été présenté officiellement au Salon de l’auto de New York 2024.

New York, New York – On dit souvent qu’on n’a pas deux chances de laisser une bonne « première impression ». C’est vrai dans le cadre de nos relations interpersonnelles. Cependant, dans l’univers automobile, on a parfois droit à une deuxième chance.

Cependant, lorsqu’on arrive à une troisième chance, il doit se passer quelque chose. Autrement, on s’enlise.

C’est un peu la réflexion qui nous a traversé l’esprit lors de la présentation officielle du nouveau QX80 d’Infiniti, qui fait peau neuve pour 2025. Disons que la marge d’erreur est plus mince qu’elle ne l’était pour la marque de luxe de Nissan.

Infiniti QX80 2025, phare Photo : D.Rufiange

Nouveau de Q… à Z

La génération actuelle du QX80 nous a été présentée en 2011. Une mise à niveau de mi-parcours a eu lieu en 2017. La cuvée actuelle, malgré quantité d’améliorations apportées au fil des années, montrait sa désuétude, tant sur le plan du design, que de l’aménagement intérieur et de la motorisation. Il était temps que ça bouge.

En fait de format, incroyablement, ce nouveau QX80 est plus long d’un pouce par rapport à son devancier, alors qu’il s’étend sur 211,2 pouces. Il est aussi plus large et plus haut de quelques poussières. L’empattement est pratiquement le même, alors que le châssis se veut grandement modernisé.

Quant au design, il présente bien sûr une allure sérieusement rafraîchie. Ce qui frappe, ce sont ces flancs très lisses, une impression renforcée par le fait que les poignées de porte sont rétractables. La signature lumineuse du modèle est aussi impossible à manquer, avec ces phares à DEL qui reproduisent les touches d’un piano. À l’arrière, le feu prend la forme d’une bande horizontale qui fait la largeur. Elle dispose de 300 DEL.

Joli, mais on n’ose même pas penser aux frais de réparation en cas d’incident.

À l’avant, la grille en impose avec ces lamelles verticales, inspirées d’une forêt de bambous, ainsi que ce logo retravaillé, et désormais tridimensionnel.

Infiniti QX80 2025, de profil Photo : D.Boshouwers

Motorisation de l’ Infiniti QX80 2025

Sous le capot, autre grand changement alors que le V8 de 5,6 litres est remercié de ses services au profit d’un V6 biturbo de 3,5 litres offrant 450 chevaux et un couple maximal de 515 livres-pieds. Une boîte automatique à neuf rapports lui est associée, et le rouage intégral est bien sûr de série.

Infiniti nous promet un bloc au rendement plus efficace sur le plan énergétique, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles. Cette bête n’est pas légère. Elle sera capable de remorquer 8500 livres, cependant, ce qui répond à un besoin auprès d’une certaine clientèle.

Infiniti QX80 2025, intérieur Photo : D.Rufiange

L’habitacle

Si, malgré un nouveau design, on reconnaît quand même un QX80 à première vue, on ne peut pas dire la même chose de l’habitacle. Là, on ne retrouve aucune référence avec le modèle d’ancienne génération. La présentation est dominée par des écrans, que ce soit devant le conducteur, à la console centrale pour le système multimédia et les commandes de la climatisation, ou encore à l’arrière où les passagers disposent d’une surface leur donnant accès à un certain nombre de réglages.

Notez qu’à la console, on retrouve des boutons, mais intégrés à une surface qui donne l’impression que tout est tactile. Une forme d’hybridité qui représente un bon compromis.

Il faudra bien sûr prendre le temps d’analyser l’interface du système multimédia basée sur l’univers d’Android, mais ça semble complet.

Avec la variante Autograph, examinée au salon, on découvre même une console centrale réfrigérée.

Infiniti QX80 2025, sièges Photo : D.Rufiange

A-t-on besoin de dire que les sièges sont massants à l’avant et à la deuxième rangée avec cette variante, et qu’elle propose même des places chauffantes à la troisième banquette ? Le véhicule va même offrir un système de climatisation biométrique à la deuxième rangée. En gros, grâce à une caméra infrarouge, le QX80 va détecter si les occupants ont chaud et le cas échéant, va leur diriger de l’air frais. Infiniti promet l’atteinte d’une zone de confort 50 % plus rapidement.

L’éclairage intérieur est aussi signe d’un spectacle son et lumière ; les propriétaires pourront s’amuser en personnalisant le tout.

Une chaîne audio Klipsch offrant 24 haut-parleurs et une puissance de 1200 watts sera aussi livrable. Les applications Android Auto et Apple CarPlay seront accessibles sans fil, et les ports USB-C se comptent au nombre de huit à travers l’habitacle.

Quant à l’espace de chargement, même si les données précises ne sont pas encore publiées, on mentionne que le volume est supérieur de 18 % derrière la deuxième rangée, alors qu’il est 30 % plus généreux derrière la troisième. Il était de 1405 et de 470 litres, respectivement. En ajoutant les pourcentages, ça nous donne 1658 et 611 litres. Des chiffres à confirmer, bien entendu.

Bref, vous voyez un peu le portrait. On n’a lésiné sur rien pour livrer ce qu’on croit être la nouvelle référence dans la catégorie des VUS de luxe pleine grandeur.

Infiniti QX80 2025, trois quarts avant Photo : D.Rufiange

Prix et versions de l’Infiniti QX80 2025

Au menu, trois versions ; Luxe, Sensory et Autograph. Les prix respectifs sont de 104 995 $, 113 995 $ et 124 995 $. À cela, il faut ajouter les frais de transports et de préparation de 2495 $.

La hausse est significative par rapport au modèle sortant, dont la fourchette de prix oscillait entre 88 000 $ et 96 000 $, essentiellement.

Le mot de la fin

Sans dire qu’Infiniti arrive à la croisée des chemins, disons que les prochaines années vont être déterminantes pour la marque. Elle doit connaître une certaine forme de relance si elle ne veut pas devenir la Lincoln japonaise.

Il a beaucoup été question d’électrification lorsque l’avenir de la marque était évoqué, et bien que la chose soit toujours dans l’air, on sent un ajustement de la stratégie pour le reste de la décennie alors qu’on nous parle aussi de véhicules hybrides et hybrides rechargeables.

Bref, ça va bouger chez Infiniti au cours des prochaines années. Si l’on applique la recette adoptée avec ce QX80 pour les autres produits de la marque, ça pourrait être intéressant. Il ne faudra cependant pas regarder du côté des ventes de ce QX80, car ça demeure un produit de niche.

On a simplement décidé d’amorcer un nouveau chapitre avec lui, car c’est le modèle phare de la marque. L’avenir nous dira si la stratégie aura été la bonne.