• Dans le cadre de sa transition vers une marque électrique, Jaguar prépare un modèle GT pour rivaliser avec la Taycan de Porsche.

Jaguar, dont les modèles sont principalement équipés de moteurs à combustion, devra d’ici 2026 prendre un virage radicalement électrique. La compagnie se montre tout de même optimiste face à l’ampleur de la tâche. La future gamme sera lancée avec un modèle GT rivalisant avec la Porsche Taycan, dont un concept sera dévoilé en décembre. Elle sera suivie par un VUS de la taille d’un Bentley Bentayga et enfin, par une grande limousine à quatre portes prévue pour 2029.

Une nouvelle approche

Cette nouvelle gamme devrait être très différente du VUS I-Pace, le pionnier des véhicules électriques de Jaguar, avec un nez plus proéminent, une rareté dans le design automobile actuel. Le coût de production élevé du I-Pace en Autriche et la transition vers les nouveaux modèles expliquent en partie pourquoi la gamme actuelle, à l’exception du F-Pace, a été sacrifiée pour 2025. Malgré la fin de production du I-Pace, Jaguar est fier de son modèle emblématique. « Sans le I-Pace, je pense que nous n’aurions pas pu réaliser cette transition à temps. Il nous a permis d’acquérir une précieuse expérience sur les véhicules électriques, que ce soit au niveau technique ou pour créer un parcours client adapté à ce nouveau type de véhicule », a déclaré le directeur général Rawdon Glover lors d’une entrevue réalisée avec le site Autocar.

Une transition ambitieuse vers le « haut de gamme »

Jaguar prépare une difficile période de transition avant le lancement de nouveaux modèles électriques. Le tout va s’amorcer en décembre avec la présentation du concept GT aux États-Unis et au Canada, afin de susciter l’intérêt du marché pour cette nouvelle gamme électrique radicale. Il y aura ensuite une période creuse, qui sera comme une traversée du désert, en attendant que l’on assiste à l’arrivée en plus grand nombre d’autres modèles électriques. Et encore faut-il qu’il y ait de l’intérêt du public.

L’avenir du design Jaguar

La marque est en perte de vitesse et représente la vieille école automobile. Il faudra que Jaguar sache se renouveler, tout en gardant un œil sur son passé. Une tâche qui promet d’être délicate.