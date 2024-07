Jaguar Land Rover élimine cinq modèles non rentables

Le groupe Jaguar Land Rover (JLR) élimine cinq modèles de sa gamme pour la prochaine année, et ce, pour une raison bien simple ; ces derniers ne sont pas rentables… ou à peine.

Les cinq portent le logo de Jaguar. Il s’agit des berlines XE et XF, de la sportive F-Type (elle, on le savait déjà), du VUS compact E-Pace et du VUS tout électrique I-Pace.

La nouvelle a été confirmée au site Automotive News Europe par un porte-parole de la compagnie.

Jaguar F-Type | Photo : D.Boshouwers

Ainsi pour 2025, Jaguar ne va proposer qu’un seul modèle, soit le VUS de format intermédiaire F-Pace.

Le tout se produit au cœur d’une transformation importante de la marque qui sera bientôt tout électrique. Jaguar veut aussi se distinguer en étant encore plus luxueuse, avec des propositions encore plus haut de gamme qu’actuellement, des véhicules qu’on imagine plus rentables au sein du groupe. On peut s’attendre à voir une nouvelle génération de produits tout électriques commencer à apparaître à partir de l’année prochaine.

Jaguar en prévoit trois qui seront construits sur une plateforme appelée JEA (Jaguar Electrified Architecture).

« Nous éliminons cinq produits de moindre valeur. Aucun de ces véhicules ne nous a permis d’être vraiment profitables. Nous les remplaçons donc par de nouveaux véhicules basés sur des architectures nouvellement conçues », avait déclaré Adrian Mardell, le chef de la direction de Jaguar, lors d’une journée consacrée aux investisseurs le 19 juin dernier.

Jaguar XE | Photo : D.Heyman

Ça va toujours bien pour le groupe JLR cependant, lui qui a enregistré son meilleur bénéfice annuel depuis 2015 lors de l’exercice fiscal qui s’est terminé le 31 mars dernier. Le succès financier est cependant attribuable à trois produits Land Rover, soit le Range Rover, le Range Rover Sport et le Land Rover Defender.

Au cours du deuxième trimestre de l’année, les trois ont représenté 59 % des 111 180 unités vendues au détail par la marque dans le monde entier. Selon Adrian Mardell, cela contribue à 85 % de la « valeur » de JLR.

Jaguar a vendu 15 324 véhicules au cours de la même période, contre 95 856 pour Land Rover, selon les chiffres de la compagnie.

Sans surprise, c’est le Jaguar F-Pace qui a été le modèle le plus vendu chez Jaguar avec 5292 unités. Ce n’est donc pas une surprise si c’est lui qui survit.

Les Jaguar F-Type, en versions décapotable et coupé | Photo : Jaguar