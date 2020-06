Auto123 jette un coup d’œil sur l’enquête annuelle de J.D. Power sur la qualité initiale, une étude qui vaut ce qu’elle vaut. À nos yeux, elle représente un indice, non un portrait à long terme de ce que réservent les véhicules.

Pour la première fois, un constructeur automobile américain s’est classé en tête de l’étude annuelle sur la qualité initiale de J.D. Power, qui en est à sa 34e année en 2020. L’honneur revient à Dodge qui se trouve à égalité avec Kia pour la première position.

La firme coréenne avait été classée deuxième l’an dernier, mais elle domine les constructeurs génériques depuis maintenant six ans dans le cadre de cette enquête. Quant à Dodge, elle a fait un bond impressionnant de sept places pour passer de la huitième à la première. Dodge est l’un des sept constructeurs automobiles américains qui se trouvent dans la première moitié de ce qui représente la 34e étude consécutive de l’organisme J.D. Power sur la qualité initiale des véhicules.

Photo : D.Boshouwers Kia Forte 5 2020

Le pointage enregistré de 136 problèmes rencontrés par 100 véhicules (PP100) place Dodge et Kia devant Chevrolet et Ram (141 PP100), Genesis (142 PP100), Mitsubishi (148 PP100) et Buick (150 PP100), ce qui complète le classement des cinq premières positions en tenant compte des égalités. GMC, Volkswagen, Hyundai, Jeep et Lexus complètent le top 10.

Mitsubishi et Lexus sont les seules marques japonaises à se glisser parmi les 10 premières places. De son côté, Genesis a remporté la palme en tant que marque haut de gamme.

Le cas Tesla

On assiste également à une première cette année alors que J.D. Power publie les résultats de l’enquête auprès des propriétaires de Tesla. On ne peut pas dire que cette marque connaît un bon départ, elle qui se classe dernière avec 250 PP100, derrière le résultat de 228 PP100 de Land Rover.

Il convient de noter que le pointage de Tesla n’est pas « officiel » dans l’étude, car les questionnaires n’étaient disponibles que dans 35 des états américains. En fait, Tesla est le seul constructeur à ne pas avoir autorisé J.D. Power à enquêter auprès des propriétaires de Tesla dans les 15 autres états.

Photo : Tesla Tesla Model Y

Les problèmes qui reviennent

Selon J.D. Power, environ le tiers de tous les pépins signalés par les propriétaires de véhicules de l’année-modèle 2020 au cours des trois premiers mois de possession sont liés à des problèmes de technologie et de systèmes multimédias. Dans de nombreux cas, les systèmes ne sont pas défectueux en tant que tels, mais ils s’avèrent difficiles à utiliser pour les propriétaires ou ne fonctionnent pas aussi bien qu’ils le devraient.

Ces problèmes sont « tout aussi graves que les autres », selon Dave Sargent, vice-président de la qualité automobile chez J.D. Power, d’autant plus qu’un « client est pris avec ce problème pour le reste du temps où il possède le véhicule ».

Photo : D.Boshouwers Lexus ES 2020, tableau de bord

La méthodologie

J.D. Power enquête auprès des propriétaires de véhicules neufs avec un questionnaire qui couvre 223 problèmes potentiels répartis à l’intérieur de neuf catégories : climat, assistance à la conduite, expérience de conduite, extérieur, caractéristiques/contrôle/affichage, système multimédia, intérieur, groupe motopropulseur et sièges.

L’étude de cette année a été remaniée pour mieux cerner les problèmes auxquels les propriétaires sont confrontés dans le monde réel, en mettant à nouveau l’accent sur les caractéristiques de haute technologie et les technologies d’assistance à la conduite. Cela a entraîné une augmentation du nombre moyen de problèmes signalés par véhicule par rapport aux années précédentes, mais cela ne signifie pas que ceux-ci sont devenus moins fiables.

« Les consommateurs rencontrent ces problèmes dans le monde réel, que nous les interrogions ou non », conclut Dave Sargent.

Photo : D.Boshouwers Genesis G70 2020

Voici le classement 2020 (avec pointage PP100) :

1. Dodge (136)

2. Kia (136)

3. Chevrolet (141)

4. Ram (141)

5. Genesis (142)

6. Mitsubishi (148)

7. Buick (150)

8. GMC (151)

9. Volkswagen (152)

10. Hyundai (153)

11. Jeep (155)

12. Lexus (159)

13. Nissan (161)

14. Cadillac (162)

15. Infiniti (173)

16. Ford (174)

17. Mini (174)

18. BMW (176)

19. Honda (177)

20. Toyota (177)

21. Lincoln (182)

22. Mazda (184)

23. Acura (185)

24. Porsche (186)

25. Subaru (187)

26. Chrysler (189)

27. Jaguar (190)

28. Mercedes-Benz (202)

29. Volvo (210)

30. Audi (225)

31. Land Rover (228)

32. Tesla (250)