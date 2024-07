Si vous êtes en processus d’achat pour vous dénicher un bon véhicule électrique, vous êtes peut-être à la recherche d’articles ou de commentaires concernant les modèles sur le marché, afin de prendre la meilleure décision possible. Les analyses sont nombreuses, tout comme les essais routiers de véhicules. Il peut parfois être difficile de s’y retrouver.

Auto123, lors de sa remise de prix pour les modèles 2024, vous a déjà présenté ses coups de cœur dans les catégories des véhicules électriques admissibles et non admissibles aux subventions gouvernementales.

Consumer Reports est un organisme à but non lucratif qui évalue à peu près tout ce qui se vend sur le marché, y compris les véhicules de l’industrie. Ils les achètent pour réaliser leurs tests, afin de prouver qu’ils n’ont pas affiliation ou lien avec les constructeurs. Leur objectivité est exemplaire.

Cette semaine, Consumer Reports a publié une liste des 14 meilleurs achats dans le domaine des modèles électriques. L’organisme y est allé de ses analyses habituelles qui touchent quantité de caractéristiques sur les véhicules testés, que ce soit la qualité de construction, le comportement routier, l’équipement, le prix, etc. Avec les modèles électriques, on a bien sûr tenu compte de l’autonomie, de la capacité de recharge, etc.

En tout, une cinquantaine de modèles électriques de l’année 2024 ont été analysés. Voici les 14 que le groupe a identifiés comme les meilleurs achats, à travers différentes catégories que nous reprenons ici. Une note sur 100 leur a été attribuée.

Hyundai Ioniq 6 | Photo : D.Boshouwers

Les gagnants

Dans la catégorie des voitures appartenant aux marques génériques, Consumer Reports a identifié deux véhicules, soit la Hyundai Ioniq 6 (83 points) et le Kia Niro (71), qui est considéré comme une voiture par le groupe.

Pour les voitures proposées par les marques de luxe, deux autres modèles se sont démarqués, soit la BMW i4 (83), ainsi que la Porsche Taycan (76).

Nissan Ariya | Photo : B.Charette

Ensuite, concernant les VUS à deux rangées, quatre modèles ont été retenus ; le Kia EV6 (77), le Tesla Model Y (72), le Nissan Ariya (70), ainsi que le Ford Mustang Mach-E (70).

Un VUS à trois rangées apparaît sur la liste, soit le Kia EV9 (78).

Enfin, dans une catégorie regroupant les VUS des marques de luxe, cinq modèles ont retenu l’attention des évaluateurs de Consumer Reports, soit le BMW iX (84), le Genesis GV60 (75), le Lexus RZ (74), l’Audi Q4 e-tron (71), ainsi que l’Audi Q8 e-tron (70).

Lexus RZ | Photo : D.Rufiange

Ce qui est assurément impressionnant, c’est que plus du tiers des modèles reconnus comme les meilleurs achats appartiennent au groupe Hyundai Kia, soit 5 sur 14.

Concernant les autres véhicules électriques qui n’apparaissent pas sur cette liste, ça ne signifie pas nécessairement que ces derniers ne sont pas bons pour vous, mais tout simplement qu’on leur a préféré d’autres solutions.

Voici le classement complet de Consumer Reports, dans l'ordre, des 14 meilleurs achats de VÉ en 2024 :

- BMW iX 2024 (84/100)

- Hyundai Ioniq 6 2024 (83)

- BMW i4 2024 (83)

- Kia EV9 2024 (78)

- Kia EV6 2024 (77)

- Porsche Taycan 2024 (76)

- Genesis GV60 2024 (75)

- Lexus RZ 2024 (74)

- Tesla Model Y 2024 (72)

- Audi Q4 e-tron 2024 (71)

- Kia Niro EV 2024 (71)

- Nissan Ariya 2024 (70)

- Ford Mustang Mach-E 2024 (70)

- Audi Q8 e-tron 2024 (70)

Genesis GV60 | Photo : D.Boshouwers

Tesla Model Y | Photo : Tesla

Kia Niro EV | Photo : Kia

Audi Q8 e-tron | Photo : Audi