Auto123 se penche sur l'étude de J.D. Power sur la qualité initiale des véhicules en 2021. Comme toujours, ce type de classement vaut la peine d'être consulté, et comme toujours, il est préférable de le prendre avec un petit grain de sel. Il s'agit surtout d'une vue instantanée de ce que les nouveaux modèles de véhicules offrent à leurs propriétaires sur la période initiale après l’achat

Le classement 2021 de la qualité initiale établi par J.D. Power révèle une amélioration continue des marques américaines, Ram prenant la première place pour la première fois en 35 ans d'histoire du classement. Rappelons que l'année dernière, Dodge est devenu le premier constructeur automobile américain à terminer en tête, à égalité avec Kia. Le constructeur de camions Ram a terminé 19e en 2019, puis a fait un bond dans le classement 2020 pour atteindre la quatrième place avant de monter sur la plus haute marche du podium cette année.

Stellantis avait plusieurs raisons de se réjouir de ses performances dans la dernière enquête de J.D. Power, Dodge se classant deuxième et Jeep grimpant à la huitième place parmi les marques. Dave Sargent, vice-président de la qualité automobile chez J.D. Power, a expliqué à Automotive News : « Tout cela se résume à un travail acharné de la part de l'équipe de Stellantis dans toute l'organisation pour améliorer la qualité. »

Photo : Dodge Dodge Durango

L’étude

Pour mesurer la qualité initiale, J.D. Power sonde les nouveaux propriétaires et évalue le nombre de problèmes signalés par 100 véhicules au cours des 90 premiers jours de possession. Un score plus faible représente donc une meilleure qualité. Cette année, la moyenne du secteur est de 162 problèmes pour 100 véhicules, soit quatre de moins qu'en 2020. 20 des 32 marques classées ont montré une amélioration cette année. L'étude de cette année a sondé 110 827 propriétaires et locataires de modèles neufs de 2021.

Les catégories examinées par J.D. Power couvrent neuf éléments, notamment l'infodivertissement, les caractéristiques, les commandes et les affichages, l'intérieur, l'extérieur, l'aide à la conduite, le groupe motopropulseur, les sièges, l'expérience de conduite et la climatisation.

Cette année encore, la plainte la plus courante concerne le système multimédia des véhicules. Plus précisément, en 2021, le problème le plus aggravant pour les propriétaires concerne les problèmes de connectivité sans fil Android Auto et Apple CarPlay ; l'année dernière, ce sont les problèmes du système de reconnaissance vocale qui ont fait le plus grincer les dents des propriétaires.

Les améliorations américaines mises à part, le top 10 du classement était par ailleurs bien peuplé de marques asiatiques, à commencer par Mitsubishi, suivi de Nissan, Kia, Genesis et Hyundai. Chevrolet et Mini figurent également dans le top 10. À l'opposé, les véhicules de marque Volkswagen, Audi et Chrysler ont généré le plus de plaintes.

Voici le classement 2021 (avec pointage PP100) :

1. Ram (128)

2. Dodge (139)

3. Lexus (144)

3. Mitsubishi (144)

5. Nissan (146)

6. Kia (147)

7. Genesis (148)

8. Hyundai (149)

8. Jeep (149)

10. Chevrolet (151)

10. Mini (151)

12. Buick (156)

13. Toyota (157)

14. Ford (162)

15. Lincoln (163)

15. Porsche (163)

17. GMC (164)

17. Honda (164)

19. Jaguar (165)

20. BMW (166)

21. Infiniti (170)

22. Cadillac (173)

23. Mazda (177)

24. Subaru (182)

25. Mercedes-Benz (193)

26. Acura (200)

26. Land Rover (200)

28. Alfa Romeo (204)

29. Volvo (210)

30. Volkswagen (213)

31. Audi (240)

32. Chrysler (251)

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander

Modèles

Le classement 2021 comprend également les modèles spécifiques qui se sont le mieux distingués dans chaque segment ; ici, le groupe Hyundai/Kia/Genesis est en tête avec sept premières places, suivi de Toyota/Lexus avec cinq et de BMW avec quatre :

Petite voiture - Hyundai Accent

Petite voiture haut de gamme - BMW Série 2

Voiture compacte - Kia Forte

Voiture compacte haut de gamme - Lexus RC

Voiture sportive haut de gamme - Chevrolet Corvette

Voiture intermédiaire - Nissan Altima

Voiture intermédiaire haut de gamme - Cadillac CT5

Voiture intermédiaire supérieure - Genesis G80

Petit VUS - Kia Soul

Petit VUS haut de gamme - Lexus UX

VUS compact - Kia Sportage

VUS compact haut de gamme - BMW X4

VUS intermédiaire - Nissan Murano

VUS intermédiaire haut de gamme - Lexus RX

VUS intermédiaire supérieure - Kia Telluride

Véhicule utilitaire sport intermédiaire supérieure - BMW X6

VUS pleine grandeur - Toyota Sequoia

VUS pleine grandeur haut de gamme - BMW X7

Minifourgonnette - Kia Sedona

Camionnette intermédiaire - Jeep Gladiator

Camion léger pleine grandeur - Toyota Tundra

Camion à usage intensif pleine grandeur - Ram 2500 / 3500