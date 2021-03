L’abandon du nom Cherokee est toujours à l’étude chez Jeep

Vous avez peut-être entendu récemment parler de la polémique entourant l’utilisation du nom Cherokee par Jeep. Par le biais de son chef, Chuck Hoskin Jr., la nation Cherokee s’est manifestée et elle a carrément demandé à Jeep de ne plus utiliser le nom, ce que la compagnie a « respectueusement refusé » nous apprenait Automotive News la semaine dernière.

Or, voilà que le Wall Street Journal nous informe que l’idée ne serait pas encore écartée par la haute direction de Stellantis, soit par le grand patron lui-même, Carlos Tavares.

Ce dernier mentionne toutefois qu’il n’est pas certain qu’« il y ait un réel problème » concernant l’utilisation du nom « Cherokee ». Il promet que le litige sera réglé s’il y en a un : « S’il y a un problème, eh bien, bien sûr, nous le résoudrons. » Pour l’instant, il ne voit « rien de négatif », ajoutant que le nom Cherokee symbolise la façon dont la Jeep « exprime sa passion créative, ses capacités artistiques ».

Jeep utilise le nom Cherokee depuis 1974, mais pas de façon continue. En 2013, à l’aube du retour d’un modèle l’adoptant pour l’année 2014, la nation Cherokee avait déclaré au New York Times qu’elle n’avait pas été consultée. Le Cherokee venait remplacer le Liberty dans la gamme, rappelons-le.

Photo : Jeep Écusson Grand Cherokee

Quant à Carlos Tavares, il a poursuivi en mentionnant que Stellantis et Jeep étaient « prêts à aller jusqu’au bout — jusqu’au point où nous déciderons avec les personnes appropriées et sans intermédiaire ». Le constructeur est pleinement conscient qu’il s’agit d’un sujet qu’il doit aborder avec prudence étant donné la popularité des modèles Cherokee et Grand Cherokee dans la gamme. Ajoutez à cela l’arrivée d’une nouvelle déclinaison dans la famille, le Grand Cherokee L, pour 2022.

La reprise des discussions entre Stellantis et la nation Cherokee découle d’une déclaration faite par Chuck Hoskin Jr en février : « Je suis convaincu qu’il n’y a pas de mauvaises intentions, mais cela ne nous honore pas d’avoir notre nom inscrit sur le flanc d’un véhicule. »

Effectuer un changement de nom serait une opération majeure et délicate pour Jeep. Quelle sera la décision finale de Carlos Tavares ? Se dirige-t-on vers une entente financière ? Jeep ira-t-elle piger un autre nom dans son histoire pour aborder la suite des choses ? Autant de questions qui demeurent sans réponses pour l’instant.

On ne devrait pas tarder à être fixés, cependant. Chose certaine, Jeep ne ramènera pas le nom Comanche, celui d’une autre nation, qui avait été utilisé à la fin des années 80 et au début des années 90.