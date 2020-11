Le patron de Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), Mike Manley, a confirmé que le futur Jeep Wagoneer ne sera pas le seul nouvel utilitaire Jeep à faire ses débuts dans un avenir proche. Jeep travaille également sur un autre VUS à trois rangées qui s'intégrera dans l’alignement de la marque entre le Grand Cherokee et le nouveau Wagoneer.

De la place pour sept

Manley a confirmé la nouvelle lors d'une entrevue avec le site britannique Auto Express. Le nouveau modèle n’a pas encore de nom, mais ce ne sera vraisemblablement pas une variation du nom Grand Cherokee, même s’il empruntera une grande partie des éléments du groupe motopropulseur et même la plate-forme de ce VUS. En fait, le Grand Cherokee et le nouveau participant auront à peu près la même taille et rivaliseront plus ou moins dans la même catégorie; la grande différence sera que le nouveau venu viendra avec trois rangées de sièges.

« (…) le deuxième est un Jeep à trois rangées, qui sera techniquement dans le même segment que le Grand Cherokee. Environ 60 % de ce segment est constitué de véhicules à trois rangées. Le Grand Cherokee ne s’applique donc qu’à 40% de la catégorie. Ce nouveau modèle nous ouvrira l’autre partie du segment. » - Mike Manley, FCA

Alors, pourquoi ne pas simplement produire le Grand Cherokee dans une version disponible à trois rangées? Parce que ce serait une hérésie selon les adeptes de Jeep; Manley l'admet candidement:

« C'est comme si je changeais radicalement l'apparence du Wrangler - je serais crucifié! Il est intéressant de noter que le Grand Cherokee a une base de clientèle qui l’adore car elle possède une propulsion arrière, une posture bien positionnée et des dimensions parfaites. » - Mike Manley

Groupes motopropulseurs hybrides

Dans le même temps, selon Auto Express, il est très probable que les trois produits à venir - le Grand Cherokee de nouvelle génération, le Wagoneer et le nouveau modèle qui n’a pas encore été nommé - fonctionneront avec des systèmes de motorisation hybrides. On se rappelle que Jeep a tout récemment présenté les versions hybrides de ses modèles Renegade et Compass au Salon de Genève 2019.

On n’aura pas à attendre très longtemps l’arrivée du nouveau Jeep, ni celle du Wagoneer ou du prochain Grand Cherokee : les trois devraient faire leurs débuts avant la fin de l'année 2019, après la mise en marché du nouveau Gladiator.

Article par Auto123.com