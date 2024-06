Au cours des dernières semaines, on a entendu Jeep affirmer qu’elle allait proposer un VUS électrique à environ 25 000 $ US. Hier, la compagnie a confirmé que ce produit allait être une nouvelle génération du Renegade, qui nous a quittés à la fin de 2023, mais qui est si peu populaire qu’il apparaît toujours sur le site de Jeep Canada… comme modèle 2023.

Le VUS électrique ferait ses débuts pour l’année 2027. Évidemment, il ne va retenir que le nom Renegade, ce qui est une excellente chose, car ce petit utilitaire, outre son style, n’avait rien de vraiment intéressant.

Le Jeep Renegade 2020, de haut | Photo : D.Boshouwers

C’est Antonio Filosa, le chef de la direction de Jeep, qui a confirmé le modèle lors d’une présentation aux investisseurs. Et comme on peut s’y attendre ces jours-ci, des motorisations à essence et hybrides ne sont pas exclues.

Ce qui retient toutefois l’attention, c’est la facture promise. Ce qui n’est cependant pas clair, c’est si le prix tient compte des rabais offerts. Ce serait étonnant, mais la question a été soulevée.

Le grand patron de Stellantis, Carlos Tavares, s’est également exprimé lors de l’événement. Il a expliqué que la compagnie devra produire des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) pour que le prix de 25 000 $ soit possible aux États-Unis. À l’heure actuelle, la compagnie ne peut pas produire les batteries LFP moins couteux aux États-Unis, ce qui pourrait représenter un obstacle à l’obtention des crédits d’impôt fédéraux.

La promesse est là pour le prix du véhicule, mais d’autres promesses devront être tenues pour que ça devienne possible. Soyons prudents.

Plusieurs autres modèles électriques sont attendus chez Jeep, mais mis à part le Wagoneer S qui est confirmé pour cette année, le mystère plane concernant le Recon et toutes les autres versions électrifiées qui sont attendues chez cette marque.