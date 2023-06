Jeep

Jeep a présenté aujourd’hui une vidéo montrant sa technologie de conduite autonome… hors route. Cette technologie semble aller à l’encontre même du concept de conduite hors route, axée sur le plaisir, mais elle peut servir les débutants comme les experts, affirme Jeep.

Jeep a déjà affirmé que cette technologie pourrait être accessible dès 2030.

Rappelons que la compagnie prévoit quatre nouveaux modèles électriques pour l’Amérique du Nord pour 2025, dont deux ont déjà été présentés sous forme de concepts, soit le Recon et le Wagoneer S.

Sur le plan technologie, la compagnie travaille sur un dispositif qui est développé exclusivement pour les besoins de ses véhicules, soit un système de conduite autonome pensée spécialement pour la conduite hors route.

Jeep dévoile celle-ci dans une nouvelle vidéo. On peut voir deux modèles Grand Cherokee 4xe naviguer sur divers sentiers à Moab, en Utah.

À première vue, le développement de cette technologie va à l’encontre même du concept de conduite hors route qui se veut un exercice amusant pour ceux qui s’y adonnent. Il est possible de voir la chose autrement, toutefois, soit une façon d’aider les moins habitués ou encore permettre aux plus expérimentés de vivre de nouvelles expériences. Jeep affirme d’ailleurs que cette technologie sera utile aux experts comme aux novices, ce qui permettra à un plus grand nombre de gens à travers le monde de s’adonner à ce loisir.

Selon Christian Meunier, le grand patron de la marque Jeep, la technologie « aura des applications réelles sur et hors route dans un large éventail de conditions de conduite ».

Les deux Jeep Grand Cherokee 4xe Photo : Jeep

Il y a près de deux ans, la compagnie avait laissé entendre que cette technologie et ses fonctionnalités seraient possibles d’ici 2030. Elle avait même suggéré que le véhicule pourrait suivre un chemin unique tandis que le conducteur et les passagers en emprunteraient un autre. On peut imaginer une randonnée pédestre à travers un sentier où l’on retrouverait son moyen de transport en bout de parcours.

On est encore loin de cela, mais chaque avancée dans le domaine fait progresser la technologie qui, un jour, finira par s’imposer.

Tant et aussi longtemps qu’on permettra à l’humain de prendre le contrôle…