Premières images du Jeep Grand Cherokee 2026

Jeep met à jour son Grand Cherokee pour 2026 et pour mettre l’eau à la bouche des amateurs, la compagnie a partagé deux images donnant un aperçu des lignes du modèle. Ce qu’on peut distinguer est plutôt simple ; une partie de l’avant, redessiné pour l’occasion, ainsi que l’habitacle, aussi repensé pour le prochain millésime.

Grosso modo, la version 2026 du modèle propose un faciès qui reprend l’essentiel du modèle que l’on connaît sous cette forme depuis 2022. Sur la photo qui montre une partie du museau, on note un dessin différent pour le bouclier, une signature lumineuse légèrement distincte pour les phares, ainsi que de nouveaux designs pour les jantes.

Le Jeep Grand Cherokee 2026, intérieur | Photo : Jeep

À bord, ça prend un œil averti pour noter les différences. Néanmoins, quelques ajustements ont été apportés, comme à l’écran du système multimédia qui a été mis à jour. Il compte maintenant deux boutons de chaque côté, signe que Jeep, à l’instar d’autres constructeurs, entend les doléances de plus en plus de consommateurs concernant les touches tactiles. Sous l’écran, on remarque aussi que les commandes de la climatisation sont désormais disposées sur une seule rangée. Un nouvel espace de rangement a également été ajouté, tout juste au-dessous.

Le Jeep Grand Cherokee 2026 sera toujours proposée en configuration à deux rangées, mais aussi à trois rangées avec la version Grand Cherokee L. La variante hybride rechargeable 4xe sera bien sûr de la partie. Jeep n’a pas partagé d’autres informations concernant les autres groupes motopropulseurs. Il faudra voir.

Le Jeep Grand Cherokee est produit à Détroit, au Michigan. La production des modèles 2026 sera lancée un peu plus tard cette année, avec des livraisons qui suivront rapidement chez les concessionnaires.