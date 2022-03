Jeep dévoile son premier VUS tout électrique

Il y a quelques semaines, le groupe Stellantis, au sein duquel évolue la marque américaine Jeep, dévoilait son plan en matière d’électrification. Les annonces individuelles le concernant commencent à poindre.

C’est le cas de celle effectuée par Jeep aujourd’hui. La division a en effet présenté virtuellement ce qui sera son premier modèle tout électrique. Et les deux images du véhicule montré ne nous font pas découvrir un concept flyé dont les lignes sont encore loin de la production. En fait, c’est plutôt le contraire.

Sans surprise, donc, on apprend que ce modèle est attendu au début de l’année 2023.

Ce qui lui manque, en fait, c’est un nom. Le format de ce dernier semble plutôt compact, quelque chose dans les eaux du Compass. Bien sûr, il est difficile de bien juger à partir d’une photo ; on verra bien lorsqu’on nous le présentera officiellement.

Pour ce qui est du design, on reconnaît bien un produit Jeep. Même que la plus récente signature des créations comme le nouveau Grand Cherokee ou le Grand Wagoneer est bien perceptible, notamment à la calandre. Des panneaux ciselés à la hauteur des ailes, des pourtours en plastique, un toit de couleur contrastante, une poignée de porte cachée dans le pilier C à l’arrière, ainsi que des feux arborant un motif en forme de X (plus étiré et large), comme avec le Renegade, sont aussi visibles.

Photo : Jeep Le futur VUS électrique de Jeep, trois quarts arrière

Pour l’instant, nous n’avons pas d’informations sur le groupe motopropulseur qui sera retenu pour animer ce modèle. Si le modèle est du format qu’il paraît être, cela signifie qu’il pourrait reposer sur la petite plateforme STLA qui peut recevoir deux capacités de piles, soit de 37 kWh à 82 kWh. Au maximum, on parlerait d’une autonomie avoisinant les 500 kilomètres, mais il faudra voir.

On ne devrait pas tarder à en apprendre plus, car Jeep doit lever le voile sur d’autres produits tout électriques, dont un particulièrement axé sur la conduite hors route. On aura peut-être droit à quelques présentations intéressantes lors du Jeep Safari de Moab en avril.

Nous allons surveiller la chose de près.