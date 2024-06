New York, New York - Le Jeep Wagoneer S 2024 a été officiellement présenté hier. Ce VUS intermédiaire haut de gamme est le premier modèle entièrement électrique de la marque américaine qui est destiné au marché nord-américain. Il ne sera pas exclusif à notre marché (le patron de Jeep, Antonio Filosa, a confirmé que la Wagoneer S serait commercialisée dans six régions du monde), mais il s’agit clairement d’un modèle conçu d’abord pour le marché nord-américain.

Jeep Wagoneer S 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Jeep Wagoneer S 2024 – quoi de neuf ?

On parle d’un nouveau modèle, donc à peu près tout est nouveau.

À noter que le Wagoneer S est construit sur la plateforme STLA Large de Stellantis. Celle-ci fait en sorte qu’on retrouve un châssis plus rigide (environ 35 % de plus que la plateforme précédente, pour un VUS intermédiaire).

La variante Launch Edition sera la première à être commercialisée ; il s’agit essentiellement d’un Wagoneer S entièrement équipé. Cette version se définit par des éléments visuels noirs, une calandre modifiée à sept fentes éclairées, des jantes noires de 20 pouces et un toit ouvrant panoramique à double vitrage. Le chrome a été supprimé, pour des raisons environnementales, explique la compagnie.

Antonio Filosa a confirmé qu’un modèle moins cher serait commercialisé dans les six prochains mois.

Un Jeep Wagoneer S Trailhawk ?

Jeep a également profité de l’occasion pour présenter, sous forme de concept, une version Trailhawk du Wagoneer S, axée sur le hors route.

Le concept Jeep Wagoneer S Trailhawk | Photo : D.Boshouwers

Le concept Jeep Wagoneer S Trailhawk, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Ce prototype est équipé de pneus tout-terrain de 31,5 pouces, d’un revêtement spécial, d’une galerie de toit unique, d’une barre d’appui pour le passager avant, d’angles d’approche, de franchissement et de départ plus importants, d’une capacité de circulation en eaux profondes et d’un design plus agressif (jusqu’au logo Trailhawk modifié).

Jeep a dit franchement qu’elle n’avait pas encore décidé si cette version allait passer à la production. Tout aussi franchement, la compagnie nous a demandé de passer le mot afin qu'elle puisse mesurer l’intérêt du public pour un tel modèle. C'est maintenant chose faite. De rien.

Jeep Wagoneer S 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Jeep Wagoneer S 2024, avant | Photo : D.Boshouwers

Design du Jeep Wagoneer S 2024

D'une longueur similaire à celle d’un Grand Cherokee (4886 mm), ce VUS électrique est, selon Jeep, le véhicule le plus aérodynamique jamais produit par la marque, avec un coefficient de traînée de 0,29. On comprend en l’observant de près, même si le véhicule conserve une forme rectangulaire évidente (bien qu’avec une ligne de toit légèrement inclinée).

La célèbre calandre a été modifiée pour s’adapter à la configuration d’un véhicule électrique, qui n’a pas besoin de voir son moteur à essence être refroidi par l’air, mais l’allure générale est reconnaissable. Elle est complétée par des phares à DEL. Sans surprise, on retrouve des passages de roues trapézoïdaux sur les côtés, et une allure générale rude et robuste pour accompagner le raffinement de ce qui est, après tout, un produit haut de gamme et onéreux.

À l’arrière, on trouve un feu transversal, très à la mode de nos jours, mais agréable à regarder, et un grand aileron arrière, qui sert justement à optimiser l’aérodynamisme du modèle.

Jeep Wagoneer S 2024, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Jeep Wagoneer S 2024, deuxième rangée | Photo : D.Boshouwers

L'intérieur

L'habitacle (à deux rangées) est un intérieur Jeep assez classique, modernisé avec une utilisation maximale de matériaux durables. Notamment, il n’y a pas de boiseries, et pratiquement pas d’accents noir piano qui ont tendance à nécessiter beaucoup d’entretien. Ils sont maintenant remplacés par un revêtement en céramique. Le volant est en similicuir (Cabo Vinyl, officiellement).

Ce qui est moins typique d’un produit Jeep, c’est le regroupement d’écrans à l’avant, dont les surfaces totalisent environ 45 pouces. Ça comprend un écran de 12,3 pouces pour le conducteur, un écran multimédia de 12,3 pouces et un autre écran de 10,25 pouces pour le passager (non visible de la place du conducteur). Vous n’en avez pas assez ? Il y a un quatrième écran, plus bas à la console centrale, pour les commandes de climatisation. Il peut être relevé lorsqu’il n’est pas nécessaire, révélant ainsi les prises USB et HDMI.

Comme il sied à un VUS haut de gamme, la chaîne audio est elle aussi haut de gamme. On parle d’un système McIntosh de 1200 watts, de 19 haut-parleurs et d’un caisson de graves de 12 pouces. L’éclairage d’ambiance direct est inclus, avec un total allant jusqu’à 64 couleurs.

Et comme il sied à un VUS intermédiaire haut de gamme à deux rangées, les sièges sont confortables et l’espace est généreux à l’avant comme à l’arrière. Cela est facilité par le plancher plat que permet la configuration électrique.

Jeep Wagoneer S 2024, écusson Wagoneer S | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Jeep Wagoneer S 2024

Chaque essieu reçoit un moteur électrique (placé dans le module EDM [Electric Drive Module], qui abrite également une transmission à une vitesse et l’électronique de puissance), ce qui signifie bien sûr la traction intégrale. Il est à noter que pour les trajets sur autoroute, par exemple, le conducteur peut déconnecter l’essieu avant afin d’opter pour une configuration à propulsion, qui est plus économe en énergie.

Les deux moteurs sont alimentés par une batterie de 100 kWh, capable de fournir 400 volts. Il en résulte une puissance de 600 chevaux et un couple de 617 lb-pi. Ces chiffres sont importants et expliquent pourquoi la récente publicité de Jeep présentait le Wagoneer S en train d’affronter — et de surpasser — le Model Y de Tesla dans un exercice axé sur l’accélération. Le gros et lourd véhicule électrique (2571 kg, contre 2435 kg pour le Grand Cherokee 4xe) a enregistré un temps de 3,4 secondes pour le 0-97 km/h.

Toutes les versions du Wagoneer S sont dotées de la technologie Selec-Terrain, qui permet au conducteur de choisir entre les modes de conduite Auto, Sport, Neige, Sable et Eco.

Autonomie et recharge

Les données définitives n’ont pas encore été déterminées, mais Jeep estime l’autonomie à plus de 300 miles, soit environ 480 km.

Quant au temps de recharge, Jeep annonce un temps moyen de 23 minutes pour faire passer l’énergie de 20 % à 80 % sur un chargeur rapide, avec des conditions idéales. À noter que le modèle ne dispose que d’un port de recharge standard et non de la prise NACS qui permettra l’utilisation des bornes du réseau de Tesla. Selon l’entreprise, le système sera déployé graduellement sur les modèles au cours de la marque au cours des deux prochaines années.

Jeep Wagoneer S 2024, profil | Photo : D.Boshouwers

Prix du Jeep Wagoneer S 2024 au Canada

Pour vous donner une idée du positionnement de ce nouveau Jeep dans la gamme, aux États-Unis, le prix du Wagoneer S est inférieur de 20 000 $ à celui du VUS Grand Wagoneer et supérieur de 9000 $ à celui du modèle Wagoneer à essence. Au Canada, la variante Launch Edition est proposée à 88 895 $ (91 790 $ avec les frais).

Ce prix comprend l’installation d’un chargeur de niveau 2 à domicile.

Les précommandes du Jeep Wagoneer S 2024 sont possibles dès aujourd’hui, les livraisons devant débuter cet automne.

Les concurrents du Jeep Wagoneer S 2024

- Ford Mustang Mach-E GT

- Tesla Model Y

Antonio Filosa, PDG de Jeep | Photo : D.Boshouwers

À l’horizon

Jeep a confirmé lors de l’événement qu’elle prévoyait des versions 4xe (hybrides rechargeables) des Wagoneer et Grand Wagoneer dans les 18 prochains mois environ. Il en va de même pour le Gladiator qui aura également sa variante 4xe.

Le constructeur a également confirmé ce qui n’était plus vraiment un secret : après le Wagoneer S haut de gamme et le Jeep Recon tout électrique, à venir avant la fin de l’année, Jeep lancera un nouveau VUS intermédiaire grand public au troisième trimestre de 2025. Ce dernier remplacera en fait le Cherokee. Ce modèle sera proposé en version à moteur à essence, mais probablement aussi en version hybride, et potentiellement en configuration 4xe.

Jeep Wagoneer S 2024, arrière | Photo : D.Boshouwers