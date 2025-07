Stellantis présente son nouveau Jeep Wagoneer COV (Command Operations Vehicle), un modèle pensé spécifiquement pour les agences gouvernementales à tous les niveaux : fédéral, provincial et municipal. Développé pour répondre aux exigences logistiques de haut niveau, comme le transport de VIP, ce Wagoneer spécial mise sur plus de 130 caractéristiques de sécurité pour inspirer confiance et autorité.

Un utilitaire de luxe… et d’autorité

Disponible en version à empattement court ou long, le Wagoneer COV 2025 cache sous son capot le puissant 6-cylindres en ligne biturbo Hurricane de 3,0 litres et 420 chevaux. L’équipement est digne d’un véhicule de grand luxe : sièges en cuir, système de climatisation à trois zones, ensemble de remorquage robuste… bref, une limousine blindée sans le blindage (qui, soit dit en passant, peut être ajouté par des carrossiers spécialisés).

| Photo : Jeep

Une option complète pour le travail policier

Stellantis propose aussi en option une trousse de conversion policière. Celle-ci comprend des barres lumineuses, un haut-parleur de sirène derrière la calandre, des systèmes multifonctions pour les communications, rangements spécialisés pour armes et matériel, et un faisceau de câblage personnalisé permettant l’ajout d’équipements comme des caméras, des radars, des ordinateurs, des radios, des imprimantes et des modules de connectivité.

Des technologies de sécurité à la tonne

Côté sécurité, le Wagoneer COV ne fait aucun compromis. Il comprend des fonctionnalités avancées comme la vision nocturne avec affichage tête-haute sur écran de 10 pouces, une caméra à vue panoramique à 360°, le freinage d’urgence automatique, la surveillance d’angles morts, la gestion active de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, etc. Toutefois, la conduite mains libres de niveau 2+ de Jeep n’est pas offerte. Même les agents du FBI devront conduire eux-mêmes.

| Photo : Jeep

Services connectés inclus pour plusieurs années

Le Wagoneer COV inclut trois ans des services connectés de Jeep (Jeep Connect), qui permet entre autres le démarrage à distance et le verrouillage des portières via l’application mobile. S’ajoutent 10 ans de services de sécurité (alerte de rappel, assistance en cas de vol) et 5 ans de données de performance du véhicule. Il est un peu ironique d’inclure l’aide au vol sur un véhicule conçu pour attraper les voleurs, mais bon… on n’est jamais trop prudent.

| Photo : Jeep

| Photo : Jeep

| Photo : Jeep