• Jeep compte introduire un Gladiator 4xe (hybride rechargeable), mais pas avant 2025.

Le Jeep Gladiator 2024 a été présenté du côté de Détroit hier. La camionnette profite d’une mise à niveau de mi-parcours et pour l’occasion, de nouvelles variantes et fonctionnalités ont été annoncées.

Cependant, la présentation en a laissé quelques-uns sur leur appétit. En effet, où est la version hybride rechargeable du modèle, communément appelée 4xe ? Le cousin du Gladiator, le Wrangler, la propose depuis 2021. On était en droit de s’attendre à la même chose avec ce Gladiator retouché, mais ce n’est pas le cas.

Le grand patron de la marque, Jim Morrison, a abordé la chose lors de l’avant-première médiatique du Gladiator 2024. « Tout ce que je peux dire, c’est de rester à l’affût. D’ici 2025, nous avons dit que nous électrifierons toute la gamme, donc par déduction, vous savez que c’est pour bientôt, » a-t-il déclaré.

Écusson 4xe sur le Jeep Wrangler 4xe 2023 Photo : Jeep

Et Jeep a tout à gagner, car en Amérique du Nord, le VUS hybride rechargeable le plus vendu, c’est le Jeep Wrangler. Il est suivi de la version enfichable du Jeep Grand Cherokee. L’autonomie électrique n’est pas extraordinaire à quelque 42 km, mais les amateurs des produits de la marque adhèrent à la cause en grand nombre.

Et pourquoi pas ? Tout ce qui peut contribuer à réduire la consommation plutôt élevée de ces modèles est le bienvenu.

On peut donc s’attendre à une annonce relativement bientôt concernant un Gladiator 4xe, possiblement pour le millésime 2025. La division a déjà indiqué que le Gladiator serait électrifié sous une forme ou une autre. La marque a également précisé que le Wagoneer serait aussi proposé en configuration 4xe.

Jeep souhaite que 50 % de ses ventes soient l’affaire de modèles électrifiés d’ici 2030 en Amérique du Nord. Parmi les modèles tout électriques attendus chez nous, il y a le Recon qui se veut un cousin spirituel du Wrangler. Une version électrique du Wagoneer est aussi dans les plans. D’autres modèles seront annoncés ultérieurement.