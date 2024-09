Jeep a décidé de simplifier l’offre mécanique pour son Wrangler en 2025, avec une décision pour le moins étonnante, soit l’abandon de la boîte automatique avec le moteur V6 de 3,6 litres qui peut être servi avec le modèle.

Normalement, on voit l’inverse se produire, soit le retrait de boîtes mécaniques. On ne se plaint pas de la chose.

Ainsi, la transmission automatique à huit rapports qui faisait équipe avec le V6 pourra seulement être trouvée avec les versions à moteur à quatre ou à huit cylindres du modèle.

Le V6 de 3,6 litres offre toujours 285 chevaux et 260 livres-pieds de couple. C’est semblable à ce que propose le moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres (270 chevaux et 295 livres-pieds de couple), mais bien moins que ce que la version hybride rechargeable du modèle propose, toujours avec cette même mécanique (375 chevaux et 470 livres-pieds de couple).

C’est évidemment moins que les 470 chevaux et 470 livres-pieds de couple proposés par le moteur V8 Hemi de 6,4 litres de la version Rubicon 392, mais les jours de cette mécanique sont comptés.

Jeep Wrangler 2025, intérieur | Photo : Jeep

Autrement, quelques autres changements ont été apportés à la gamme Wrangler pour l’année 2025, notamment le fait que Jeep offre maintenant de série le verrouillage électrique des vitres. Une nouvelle couleur de peinture (’41) s’inspire du vert olive rendu célèbre par les premiers Jeep ayant servi lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les prix des versions 2025 n’ont pas encore été annoncés.

Jeep Wrangler 2025, sur la route | Photo : Jeep

Jeep Wrangler 2025, de haut | Photo : Jeep