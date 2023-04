New York 2023 : Jeep présente un nouveau Wrangler pour 2024

• Jeep a présenté un Wrangler 2024 renouvelé au Salon de l’auto de New York.

• Le baroudeur de la marque profite d’améliorations qui vont le rendre encore plus compétent en conduite hors route.

• Les modèles Rubicon vont pouvoir recevoir un treuil de marque Warn, capable de tracter des charges de 8000 livres.

Jeep a dévoilé un Wrangler passablement transformé au Salon de l’Auto de New York. Concrètement, les améliorations sont à ce point nombreuses que la compagnie parle d’un nouveau modèle. Et puisque le design a aussi été retouché, il est de mise de parler d’un nouveau Wrangler pour l’année 2024.

On s’entend toutefois, vous allez reconnaître le modèle. Jeep n’a pas à modifier une recette qui fonctionne. Toutefois, il est intéressant de noter que la division n’a pas trop attendu avant d’apporter des changements, maintenant qu’elle n’est plus seule dans cette catégorie unique, puisque Ford propose désormais le Bronco.

Jeep Wrangler High Altitude 4xe, profil Photo : Jeep

Le style

Le Wrangler change très peu, car son image est pratiquement intouchable. N’empêche, Jeep mentionne avoir redessiné la grille. Celle-ci propose des lamelles plus fines alors que les fentes verticales texturées en noir améliorent le refroidissement tout en permettant le montage du nouveau treuil de marque Warn qui sera installé en usine. Ce dernier sera livrable avec les modèles Rubicon.

Dix nouveaux designs de roues (17 à 20 pouces) sont proposés alors qu’on va retrouver plus de configurations que jamais pour l’aménagement du toit. Un nouveau toit souple de grande qualité est de série, en plus de quantité d’autres options de toit dur, repliables, de portes tronquées, qui sont au menu. En tout, ce sont des dizaines de possibilités promises par la compagnie.

Quant à la palette de couleurs, toujours très généreuse avec ce modèle, elle va regrouper dix teintes.

Fait intéressant, l’antenne est désormais intégrée au parebrise.

Jeep Wrangler Willys 2024 Photo : Jeep

Les mécaniques

Rien ne change sous le capot, mais on a quand même droit à une surprise, soit le retour du moteur V8 de 392 pouces cubes (6,4 litres) sous le capot de la variante Rubicon 392. Avec 470 chevaux et autant de livres-pieds de couple, disons que cette mécanique déplace de l’air.

Autrement, le V6 Pentastar de 3,6 litres est toujours au menu avec 285 chevaux et 260 lb-pi de couple, tout comme le 4-cylindres turbo de 2,0 litres et ses 270 chevaux et 295 lb-pi de couple. Ce moteur sert aussi la variante PHEV, cette fois en fournissant 375 forces et 470 lb-pi de couple grâce à l’apport électrique.

Les versions 4xe, d’ailleurs, sont toujours pourvues d’une batterie de 17 kWh. L’autonomie devrait demeurer la même à quelque 35 km.

Jeep Wrangler High Altitude 4xe 2024, avant Photo : Jeep

Les modèles

Le Jeep Wrangler 2024 sera proposé sous différentes configurations, soit Sport, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon et Rubicon 392. On note l’arrivée de deux nouvelles déclinaisons au menu ; Sport S 4xe, une nouvelle proposition d’entrée de gamme, ainsi que Rubicon X, un modèle hors route encore plus compétant grâce à la greffe de roues de 35 pouces, de caméras HD intégrées pour la conduite hors route, ainsi que de pare-chocs en acier. Cette variante sera livrable avec les blocs de 2,0 litres turbo et V6 de 3,6 litres.

Il est à noter que les modèles 4xe (à partir de la version Willys) vont profiter d’une nouveauté, le Power Box. Celui-ci va offrir quatre prises de 120 V offrant au total 30 ampères.

Pour ce qui est du modèle Rubicon, incroyablement, celui qui est capable de s’aventurer loin hors des sentiers battus profite d’améliorations qui le rendent encore plus compétent. C’est le cas de ce treuil d’une capacité de 8000 livres qu’il peut directement recevoir directement à l’usine, mais aussi de retouches plus techniques qui sauront plaire aux amateurs. C’est le cas du ratio en conduite « gamme basse » qui peut aller jusqu’à 100:1 et d’un nouvel essieu arrière rigide Dana 44 HD qui va permettre aux propriétaires d’augmenter la taille de leurs pneus et de remorquer jusqu’à 2268 kg (5000 livres).

Jeep Wrangler 2024, intérieur Photo : Jeep

À bord

Enfin, Jeep a rehaussé la présentation intérieure, ainsi que la dotation. Des réglages électriques sont livrables pour les sièges, un nouveau bloc d’instruments regroupe les informations reliées à la conduite et le système Uconnect5 est invité à bord, tout comme l’appareillage sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android Auto.

On peut juste souhaiter que l’expérience de conduite poursuive son raffinement, car le comportement de ce modèle demeure agricole. C’est ce qui fait son charme, mais un peu plus de raffinement serait le bienvenu.

Pour le reste, comme on vous le mentionne toujours, nous aurons l’occasion de vous revenir avec plus de détails lorsque nous ferons l’essai du modèle.

Les consommateurs peuvent dès maintenant commander la version qui les intéresse. Les Jeep Wrangler 2024 vont arriver vers la fin de l’année 2023.