Terminés les véhicules ennuyeux, dit Ford

Jim Farley, le grand patron de Ford, vient de s’inspirer du manuel d’instruction utilisé par Toyota il y a quelques années en déclarant que la compagnie qu’il dirige allait grosso modo cesser de produire des modèles ennuyeux pour se concentrer sur des véhicules qui éveillent les passions.

On se souviendra qu’il y a quelques années, le chef de la direction de Toyota, Akio Toyoda, avait déclaré que la compagnie allait cesser de proposer des véhicules ennuyeux.

Cette fois, ce genre de message vient de Ford. Concrètement, le chef de la direction, Jim Farley, a déclaré que la compagnie allait abandonner les berlines traditionnelles comme la Fiesta, la Focus et la Mondeo qui sont toujours proposées sur le marché européen, pour se concentrer sur la construction de véhicules qui captent l’imagination du public.

La vision de Jim Farley, qui consiste à s’éloigner des modèles ennuyeux pour en proposer qui ont de fortes personnalités, marque un changement radical dans la stratégie de Ford.

Ce qui est un peu ironique, c’est qu’en Europe, on se demande si la décision d’abandonner les voitures est la bonne, un peu comme l’avait fait la critique ici lorsque la compagnie avait décidé de ne plus proposer de voitures, à l’exception de la Mustang.

Ford Ranger Raptor | Photo : Ford

Ford souhaite en fait s’appuyer sur les noms forts de sa marque, Bronco, Mustang et Raptor. Les véhicules qui les portent, selon Jim Farley, donnent à l’entreprise la confiance nécessaire pour affronter des marques haut de gamme telles que Porsche. Ils résonnent aussi auprès du public.

Même s’il admet que des voitures comme la Fiesta et la Focus sont appréciées par de nombreux clients, Jim Farley souligne que le retour sur investissement de ces modèles n’est pas à la hauteur de ce qui est prévu, ou encore aussi profitable que peut être la division commerciale. La nouvelle philosophie de Ford est claire : n’investir que sur véhicules capables de se démarquer et d’établir une forte présence de la marque.

Et quelle est la prochaine étape pour Ford ?

On peut s’attendre à des VUS électriques et la renaissance de noms qui ont marqué l’histoire de la compagnie.

Ces commentaires surviennent à la suite d’une visite en Europe de Jim Farley. Les offres de Ford sur le Vieux Continent diffèrent de celles réservées à l’Amérique du Nord. N’empêche, un changement de philosophie de cette envergure ne peut qu’avoir des répercussions sur ce qui est ultimement proposé à travers le monde, y compris en Amérique du Nord.

Nous verrons bien quelles seront les décisions que prendra la compagnie concernant l’arrivée de nouveaux modèles, mais une chose est certaine ; Ford devra produire des véhicules jouissant d’une construction de qualité, ce qui n’a clairement pas été le cas au cours des dernières années. Rappelons que la compagnie domine depuis quelques années la colonne des rappels annuels en Amérique du Nord.