• Kia offrira des adaptateurs NACS sans frais à certains propriétaires de leurs véhicules électriques.

Depuis un peu plus d’une année, on a vu la majorité des constructeurs annoncer qu’ils allaient opter pour la norme de recharge NACS (North American Charging Standard) de Tesla, plutôt que la CCS (Combined Charging System), qui est toujours utilisée par la majorité des véhicules électriques actuels.

Le geste va donner accès aux propriétaires de véhicules d’autres marques à des milliers de bornes de recharges du réseau de Tesla.

Dans la très grande majorité des cas, ce sont les véhicules assemblés à partir de 2025 qui vont sortir de l’usine avec le port NACS. D’ici là, pour profiter des bornes de Tesla, un adaptateur est nécessaire. On a vu Ford l’offrir gratuitement au départ, et plus récemment General Motors le proposer aux propriétaires de ses véhicules, moyennant quelques centaines de dollars.

Et voilà que Kia vient d’annoncer son propre adaptateur. Ce dernier sera remis gratuitement à certains clients.

La nuance est importante.

Kia EV6 GT-Line 2024 | Photo : Kia

Pour obtenir un adaptateur gratuit, les gens doivent avoir acheté leur nouveau Kia EV9 ou Kia EV6 après le 4 septembre 2024. L’offre s’applique aux EV6 de 2024, mais également aux EV9 des 2024 ET 2025. Ces adaptateurs gratuits seront envoyés aux clients au début de l’année 2025. La compagnie a précisé que l’accès aux bornes de Tesla sera possible à partir du 15 janvier 2025.

Les propriétaires des Kia EV9, EV6 et Niro EV qui ont acheté leur véhicule avant le 4 septembre pourront se procurer l’adaptateur auprès d’un concessionnaire Kia. Le moment où ce dernier sera rendu accessible n’a pas été précisé.

Et afin de complexifier les choses un peu, Kia va proposer trois types d’adaptateurs NACS.

• Un premier (NACS à CCS) va permettre aux véhicules électriques Kia actuels d’utiliser les chargeurs rapides à courant continu de type NACS qui devraient être déployés aux États-Unis à partir de l’année prochaine, ainsi que les chargeurs existants de Tesla.

• Un deuxième (CCS à NACS) va permettre aux futurs véhicules électriques de Kia, qui seront équipés du port NACS, de se recharger sur les chargeurs rapides équipés du port CCS que l’on trouve actuellement sur les bornes exploitées par des organisations telles qu’Electrify Canada.

• Enfin, un troisième adaptateur (J1772 à NACS) va permettre aux propriétaires de véhicules électriques Kia équipés du port NACS de se recharger sur les bornes à courant alternatif de niveau 2.

Nous avons contacté Kia Canada afin de savoir si les modalités et les dates annoncées pour la mise en œuvre de la nouvelle norme seront les mêmes chez nous. Nous mettrons à jour cette nouvelle lorsque l’information nous aura été transmise.