• Auto123 effectue un premier essai du Kia EV9 2024.

Phoenix, Arizona – Le nouveau véhicule familial tout électrique de Kia est attendu depuis longtemps, mais il est maintenant parmi nous. Nous sommes partis en Arizona mettre à l’épreuve le plus gros VUS électrique produit à ce jour par la marque coréenne.

Le Kia EV9 se positionne dans le monde encore très restreint des VUS électriques à trois rangées. Ce VUS électrique affichant des dimensions dignes des ténors dans le domaine annonce des dimensions imposantes pour un Sud-Coréen. L’EV9 est large – il fait 5,01 mètres en longueur, 1,98 mètre en largeur et 1,78 mètre en hauteur – et il a clairement été conçu pour séduire le marché nord-américain.

Le modèle est disponible en trois versions, Light, Wind et Land. On peut ajouter à ça deux choix d’ensembles (Premium et GT Line) pour rajouter des groupes d’options au véhicule. Les deux premières versions sont à roues arrière motrices alors que le EV9 Land est disponible en traction intégrale.

Au niveau de la taille des batteries, la version d’entrée de gamme bénéficie d’une batterie de 76,1 kWh alors que les deux autres versions sont équipées de la batterie 99.8 kWh.

Dévoilement de Kia EV9 2024 Photo : K.Soltani

Design du Kia EV9 2024

Le EV9 affiche un design extérieur audacieux et moderne. Si ses dimensions font jaser, on peut en dire autant pour ses lignes. À l'avant, la calandre pleine grandeur qui reprend la couleur de la carrosserie et le design « nez de tigre » confère une allure particulière à ce EV9. Cependant l’élément qui ne passe pas inaperçu lorsqu’on se retrouve face à ce VUS, ce sont les feux de jour (DRL) qui adoptent une toute nouvelle grille digitale soutenue par 12 lampes fines et disposées verticalement ajoutant ainsi une touche de haute technologie.

À l'arrière, la simplicité de la lunette arrière, sans essuie-glace apparent, et le design graphique des feux arrière, positionnés à la verticale, renforcent son allure élégante et futuriste. Le design cohésif de la carrosserie, renforcé par des lignes épurées et des éléments en noir brillant, souligne le caractère luxueux du véhicule. Il pourrait discerner, vu de derrière, une ressemblance à un certain VUS familial suédois.

Cependant, les designs des roues (disponibles en 19 po, 20 po ou 21 po), envoient un message visuel discordant. C’est-à-dire que ce design, à mes yeux, ne reflète pas l’image de la technologie que la marque souhaite projeter. Vrai que quand il s’agit de VÉ, il y a un objectif aérodynamique, mais Kia aurait pu se forcer un peu pour avoir des roues plus modernes.

Kia EV9 2024, de l'intérieur Photo : K.Soltani

À l’intérieur

L’EV9 offre un espace généreux et affiche un engagement envers la durabilité grâce à l'utilisation de matériaux recyclés. Les sièges avant, en cuir artificiel, offrent des fonctionnalités telles que le chauffage, la climatisation, le massage et même une fonction de relaxation (pour le conducteur et uniquement dans la livrée la plus luxueuse).

La configuration des sièges est flexible, avec des options de six à sept places et offrant même, dans la version GT Line, des sièges type salon avec repose pied à l’avant et aux sièges capitaines arrière.

L'habitacle est agrémenté d'un large écran panoramique pour la navigation et le système de divertissement qui malheureusement semble avoir été posé sur le tableau de bord alors qu’il aurait très facile de l’intégrer pour une expérience visuelle plus harmonieuse.

Kia EV9 2024 bleu Photo : K.Soltani

Motorisation du Kia EV9 2024

Pour la conception de ce nouveau vaisseau amiral, Kia s'appuie sur sa plate-forme eGMP déjà utilisée pour le EV6. Cette plateforme, conçue pour les véhicules électriques, permet une flexibilité au niveau de la conception de modèles et assure une performance de conduite puissante, une sécurité renforcée et une plus grande autonomie; on parle dans ce cas de 489 km.

La répartition optimale du poids favorise la traction pour les modèles à propulsion et à traction intégrale. La plateforme minimise de plus la perte d'autonomie par temps froid grâce à une pompe à chaleur.

L’EV9 est propulsé par deux types de batteries. La première de 76,1 kWh livre 215 chevaux et 258 lb-pi de couple. La seconde batterie, 99,8 KWh, installée sur les deux autres versions, développe en roue arrière motrice 201 chevaux et 258 lb-pi alors que la version haut de gamme à quatre roues motrices génère 379 chevaux en combinant 189,5 chevaux à l’avant et 189,5 chevaux à l’arrière. Le couple se trouve aussi presque doublé en atteignant 516 lb-pi.

La capacité de remorquage peut aller de 1 000 lb à 5 000 lb en fonction de la configuration choisie.

L'arrière de Kia EV9 2024 Photo : K.Soltani

L’autonomie

La batterie de 76,1 kWh permet d’atteindre une autonomie de 370 km. Avec la seconde batterie, les 99.8 kWh vous permettront d’atteindre de 439 à 489 km dépendant du mode de traction sélectionné et du niveau d’équipement.

Vitesse de recharge

Comme toujours chez les Sud-Coréens la vitesse de recharge est parmi les meilleurs du marché. La batterie de 76,1 kWh se chargera complètement en 6h 45m sur une borne de niveau 2. En charge rapide, comptez 20 minutes pour passer de 20 à 80 % avec des pointes de chargement à 236 KW.

Pour la batterie à grande capacité, il faut compter 8h 45m pour une charge complète en niveau 2, ou 24 minutes pour une charge rapide avec des pointes de vitesse de chargement à 215 KW et 84h sur un 120V.

Le tout nouveau Kia EV9 2024 Photo : K.Soltani

Technologie embarquée

Comme mentionné, l’EV9 est bourrée de technologie. Le modèle dispose d'un système d'infodivertissement avancé avec intégration Android Auto et Apple CarPlay sans fil, et il bénéficie d’un système de mise à jour par les airs afin de limiter les passages chez le concessionnaire.

La reconnaissance par empreinte digitale et le Digital Key 2.0 offrent une sécurité et une commodité accrues, tandis que la technologie ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) propose des fonctionnalités avancées technologiquement en matière de sécurité. Ces systèmes sont conçus pour soulager le conducteur, améliorer la sécurité routière et offrir une expérience de conduite plus détendue.

En plus des traditionnels maintiens de la voie, l’alerte de collision frontale, la surveilles des angles morts, la caméra 360 et le rétroviseur intérieur numérique, nous avons pu mettre à l’essai le régulateur de vitesse adaptatif. Ce dernier permet maintenant de soutenir une cadence de conduite adaptative sur une plus longue période sans devoir mettre les mains sur le volant. De plus, en activant les clignotants à droite ou à gauche et après vérifications des angles morts, l’EV9 change de voie tout seul pour dépasser le véhicule qui le précède.

Design extérieur de Kia EV9 2024 Photo : K.Soltani

La conduite du Kia EV9 2024

Sur la route, l'EV9 excelle en termes de confort. Sa conduite silencieuse et son isolation phonique offrent un sentiment de tranquillité. Bien que le véhicule ne vise pas spécifiquement la sportivité, ses 385 chevaux et 516 lb-pi de couple assurent des dépassements aisés et une réactivité appréciable sur autoroute. Le freinage est tout aussi efficace, mais le nez tend à plonger lors de freinage brusque. Le poids de 2 690 kg trahissent, ici, le véhicule.

Pour notre journée de conduite, Kia nous avait préparé un très bel itinéraire mélangeant autoroute, voies secondaires en lacet et piste dans le désert. La première portion, l’autoroute, nous a mis tout de suite dans le bain. L’EV9 est très doux sur la route, sa réactivité et son silence remarquable à bord rendent le voyage très agréable. Dès l'accélération, on ressent une poussée instantanée et linéaire, typique des véhicules électriques.

La tenue de route du EV9 est impressionnante. Grâce à la distribution équilibrée du poids et au centre de gravité bas, typique des véhicules électriques avec des batteries montées en plancher, le EV9 offre une stabilité exceptionnelle dans les virages et une maniabilité rassurante, même à plus haute vitesse. Cette stabilité est certainement renforcée dans notre modèle à traction intégrale, où la puissance est répartie entre les roues avant et arrière pour une adhérence et un contrôle optimal.

Sur les routes secondaires, l’EV9 avale les courbes sans jamais s’essouffler. Peu importe la vitesse à laquelle on attaque les lacets, à l’intérieur du véhicule, le conducteur et le passager se sentent en confiance.

Kia EV9 2024,de l'arrière Photo : K.Soltani

Arrivé sur les pistes, d’abord à bonne vitesse soutenue, étonnamment, l’EV9 semble se débrouiller comme un véhicule conçu pour ce type de route. Sa traction intégrale lui permet d’enchainer les courbes sur terre battue sans que jamais on ne se sente en danger. Une fois arrivé sur des petites routes très accidentées, l’EV9, avançant à moins de 10 km/h, prenait chaque crevasse et ornières très prudemment. Ici, on n’aurait pas dit non à quelques pouces de plus au niveau du dégagement du sol.

Bref, cette conduite s’est passée dans la douceur et la quiétude qu’un VUS électrique peut apporter. Ni le poids considérable ni la taille imposante du EV9 ne sont venus perturber nos déplacements.

Prix du Kia EV9 2024

Kia EV9 Light RWD (PDSF 59 995 $) - Ce modèle comprend une batterie de 76.1 kWh et assure une autonomie de 370 km. Il est uniquement disponible en configuration à propulsion.

Kia EV9 Wind RWD (PDSF 62 995 $) - Ce modèle est équipé d’une batterie de 99.8 kWh, disponible uniquement en configuration à propulsion et offre une autonomie de 489 km.

Kia EV9 Land AWD (PDSF 64 995 $) - Ce modèle offre une configuration à double moteur avec une batterie de 99.8 kWh, permettant une autonomie de 451 km.

Kia EV9 Land + ensemble Premium (PDSF 74 995 $) – Il s’agit d’une version améliorée du modèle Land AWD. L'autonomie demeure inchangée à 451 km.

Kia EV9 Land + ensemble GT-Line (PDSF 78 995 $) – Avec cet ensemble, le modèle subit une légère réduction au niveau de l’autonomie, passant à 439 km.

Le but de proposer des versions à forfait est de rendre le modèle admissible aux rabais gouvernementaux.

Selon le manufacturier, la prise de commande des EV9 est déjà disponible et il promet que les délais d’attente ne seront pas exagérés - sans toutefois s’engager à donner des chiffres plus exacts.

Le mot de la fin

Le Kia EV9 2024 s'inscrit comme une proposition audacieuse et innovante dans le segment des VUS électriques familiaux. Avec son design distinctif, son intérieur raffiné, sa motorisation, à double moteur, puissant et ses technologies de pointe, il se positionne comme un joueur sérieux dans ce marché encore très jeune.

Le prix du EV9, bien que conséquent, reste compétitif, rendant le modèle attrayant pour les consommateurs à la recherche d'un véhicule électrique spacieux, confortable et performant. Le Kia EV9 n'est pas seulement un pas en avant pour Kia, mais aussi pour le secteur du véhicule électrique dans son ensemble.

Points forts

Espace intérieur

Performances avec les deux moteurs

Autonomie

Chargement, prometteur sur papier

Sécurité et technologie
Intérieur écologique

Points faibles

Roues

Écran non incrusté dans le tableau de bord

Conduite avec le moteur unique

Poids pourrait etre problématique dans des situations d'évitement
Tarification du GT-Line

Kia EV9 2024 mise à l'essai Photo : K.Soltani

Les concurrents du Kia EV9 2024

Dans cette configuration de 6-7 places entièrement électrique, l’EV9 est seul dans son monde. Sinon on peut également jeter un coup d’œil à ces véhicules :