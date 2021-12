Est-ce que Kia songe à une camionnette ?

Non, Kia n’a pas annoncé qu’elle était pour produire une camionnette, mais des indices recueillis ici et là permettent de croire que la compagnie y songe. Faisons le tour de ce qui se raconte à ce sujet.

Ce qui vient de « relancer » la question, c’est une entrevue accordée par Karim Habib, le patron du design chez Kia, au magazine britannique Autocar. Lorsque questionné à savoir s’il aimerait voir une camionnette au sein de la gamme, il a mentionné qu’il « accueillerait un pick-up à bras ouvert ».

Quelle sorte de camionnette, maintenant ? Ce n’est pas clair, mais il faisait allusion à un modèle qui pourrait être vendu de façon crédible sur le marché américain. Les options sont nombreuses, car on retrouve bien sûr les traditionnelles camionnettes construites sur un châssis en échelle, mais aussi celle qui prend le châssis d’un VUS pour offrir une solution différente et plus conviviale, comme le modèle Santa Cruz chez le cousin Hyundai.

Et c’est sans compter sur une approche comme celle de Ford avec le Maverick, soit un modèle encore plus compact, abordable et économique à l’usage.Kia pourrait très bien s’intéresser, aussi, à une camionnette tout électrique. Bref, vous voyez que les possibilités sont nombreuses.

Rappelez-vous qu'en 2019, Kia avait approuvé le projet d’une camionnette, mais nous n’avons rien vu se concrétiser depuis.

Enfin, autre point intéressant, la division australienne de Kia aurait demandé aux dirigeants un VUS doté d’un châssis sur cadre, un peu comme le Chevrolet Tahoe. Si un tel projet voit le jour, la compagnie aurait alors les bases pour fabriquer d’autres modèles, tant chez Kia que chez Hyundai, afin d’éponger les coûts de développement. Et, bien sûr, une camionnette pleine grandeur pourrait naître.

On demeure dans la spéculation, on s’entend, mais lorsqu’un sujet revient souvent sur la table avec un constructeur, il faut surveiller la chose de près.

