Kia dévoile une première image de sa camionnette Tasman

• Voici une première image du Tasman, future camionnette de Kia.

Kia, on le sait, travaille sur une première camionnette. Aujourd’hui, la compagnie a partagé une image officielle de son Tasman, avec un camouflage coloré, afin de nous donner une idée de ce à quoi il va ressembler.

Au départ, ce véhicule est prévu pour le marché coréen, puis ceux de l’Australie, de l’Afrique et du Moyen-Orient. Rien n’a été confirmé pour l’Amérique du Nord, mais des modèles ont été vus à l’essai en Californie. Voilà qui ne ment pas, habituellement.

Aussi, la compagnie a déjà confirmé une camionnette électrique pour le marché américain en 2027. Cette version serait dérivée de celle à essence qui sera lancée au départ. Aura-t-on droit aux deux ? Tout cela reste à voir.

Les débuts de la camionnette Tasman sont prévus pour 2025. Son nom est tiré de l’île australienne de Tasmanie.

Évidemment, avec un véhicule portant ce type d’habillage, il est difficile de distinguer les détails du design, mais ça nous donne une bonne vue de l’ensemble de ce dernier. On peut par exemple voir la forme de la cabine, ainsi que des phares qui semblent reprendre la signature adoptée par le VUS électrique EV9. Les formes sont très carrées, aussi.

Le modèle porte aussi des pneus tout-terrain, ce qui laisse deviner la présence d’une variante plus aventureuse dans la gamme. On peut facilement l’imaginer pour le marché australien ; on verra bien pour le nôtre.

Pour ce qui est des détails concernant la fiche technique de ce modèle ou aucune ressemblance que ce soit avec une fourchette de prix, il faudra bien sûr se montrer patients. Un moteur Diesel est attendu ailleurs, mais on oublie ça pour notre marché.

On sait toutefois que la plateforme sera celle d’un camion, c’est-à-dire un châssis sur cadre. Les rumeurs font état d’une capacité de remorquage avoisinant les 8000 livres (GM et Ford sont à 7700 et 7500, respectivement, dans cette catégorie des camionnettes intermédiaires), ainsi que d’une charge utile d’environ 2200 livres.

Beaucoup d’informations, donc, mais beaucoup de mystère entourant ce qui nous sera réservé avec cette camionnette signée par Kia.