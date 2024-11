Le constructeur coréen Kia se prépare à élargir son offre de véhicules électriques avec un modèle encore plus compact que l’utilitaire EV3. Ce nouveau modèle, baptisé EV2, a été aperçu en phase de tests en Europe. Prévu pour 2026 là-bas, le EV2 ciblera les acheteurs cherchant une option électrique abordable, avec un prix estimé entre 25 000 € et 30 000 €.

Design compact et allure robuste

Camouflé, le prototype du Kia EV2 adopte une silhouette compacte, mais affirmée. Avec un nez droit, un pare-brise presque vertical et une carrosserie carrée surmontée de rails de toit, le EV2 reprend des traits typiques de la famille électrique de Kia.

Les phares à DEL, placés verticalement, et les piliers assombris lui donnent un air de famille avec les EV3, EV5 et EV9, bien que les feux placés plus bas pourraient n’être que des éléments temporaires.

Le Kia EV2 se distingue également par des jantes en alliage au fini usiné, ajoutant une touche moderne. À l’intérieur, bien que la plupart du tableau de bord reste camouflé, un écran multimédia distinct semble se détacher du centre, une nouveauté par rapport à l’écran intégré habituel de Kia.

Les modèles montrés lors du Kia EV Day 2023 | Photo : Kia

Un format de citadine

Mesurant environ quatre mètres de long, le EV2 est légèrement plus gros que le Hyundai et un peu plus petit que le MINI Aceman (4079 mm). À titre comparatif, le Kia EV3 mesure 4300 mm, positionnant le EV2 comme une solution de rechange plus compacte dans la catégorie des petits VUS.

Plateforme et motorisation ciblées pour un prix compétitif

Le Kia EV2 pourrait utiliser une version raccourcie de la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) de Kia. Avec un seul moteur électrique et une batterie plus petite, il vise les acheteurs qui souhaitent passer à l’électrique sans sacrifier leur budget.

Cette stratégie permettra à Kia de concurrencer des modèles comme le MINI Aceman et le Jeep Avenger (en Europe), en offrant une solution abordable dans le segment des VUS électriques.

Reste maintenant à savoir si ce modèle joindra l’Amérique du Nord.