Le Kia EV3 ferait ses débuts cette année

Alors que la Journée de la Terre se pointe à l’horizon, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

• Kia va rapidement passer son concept EV3 à la production, avec une version de série attendue avant la fin de l'année.

Certains constructeurs ont annoncé le report de l’arrivée de certains des véhicules électriques qu’ils prévoyaient, principalement en raison d’un ralentissement de la demande liée à ces derniers à travers la planète.

Chez Kia, on garde le cap. Récemment, lors d’une journée consacrée aux investisseurs, la compagnie a réaffirmé son intention de poursuivre ses projets et de maintenir ses objectifs en matière d’électrification.

Mieux, Kia a annoncé que la version de production du petit concept EV3 verra le jour avant la fin de l’année.

Le concept Kia EV3, au Salon de Los Angeles | Photo : D.Boshouwers

On se rappellera qu’au dernier Salon de l’auto de Los Angeles, Kia avait pris un peu tout le monde par surprise avec le dévoilement de deux concepts électriques de format compact, soit les EV3 et EV4.

Ces deux produits, promis comme plus abordables, sont exactement ce qui manque au marché du véhicule électrique actuel, soit des propositions moins chères.

Aux dires de son président et directeur général, Ho Sung Song, Kia souhaite devenir un « fournisseur de solutions de mobilité durable ». Le constructeur coréen projette toujours vendre 4,3 millions d’unités annuellement d’ici 2030, alors qu’il en écoule 3,2 millions actuellement. Il croit aussi que 58 % (plutôt précis comme nombre) des modèles qu’il va vendre à travers le monde seront électrifiés d’une façon ou d’une autre.

Évidemment, pour atteindre cet objectif, la compagnie se doit d’être agressive, notamment avec une offre de véhicules plus abordables pour concurrencer, entre autres, les entreprises chinoises.

En Chine, Kia propose déjà l’EV5 qui devrait atteindre le marché européen cette année. La compagnie a déjà fait mention d’un modèle nommé EV2, qui reste à découvrir. Son appellation nous le fait imaginer encore plus petit que l’EV3, ce qui nous laisse croire qu’il serait réservé à d’autres marchés que le nôtre.

Cette année seulement, la marque prévoit d’introduire six modèles, huit autres modèles électrifiés d’ici l’année 2026 et neuf autres d’ici 2028. Sa gamme complète de véhicules électriques comptera 15 véhicules en 2027.

Six de ces modèles seront lancés d’ici 2026, donc ce EV3 dont il est ici question. Bien qu’on ait seulement vu le véhicule sous forme de concept, ses lignes sont en lien avec celles des plus récents produits de la marque, dont le plus gros EV9 qui fait ses débuts cette année. On peut imaginer une signature très similaire pour le petit utilitaire.

Dévoilement du tout nouveau concept Kia EV3 | Photo : D.Boshouwers

L’EV3 va utiliser la même plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) qui sert les EV6 et EV9, mais son architecture électrique sera de 400 volts plutôt que de 800 volts, une question de coûts. Les experts croient que le modèle pourrait être offert autour de 30 000 $ US.

Ironiquement, la compagnie n’a pas voulu confirmer au site Insideevs si le véhicule était pour venir en Amérique du Nord. Cependant, le fait qu’il ait été présenté au Salon de l’auto de Los Angeles ne ment pas.

Chose certaine, les premières entreprises qui vont vraiment offrir des véhicules électriques abordables vont en vendre. Il est seulement important qu’ils puissent le faire en réalisant des profits, afin que l’exercice puisse être soutenable financièrement.

Nous allons surveiller le dossier de ce EV3 de très près. Voilà un véhicule qui a le potentiel de faire un tabac chez nous.