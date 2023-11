Los Angeles, Californie - Kia a présenté deux nouveaux concepts entièrement électriques, la paire EV3 et EV4, au Salon de l'auto de Los Angeles 2023. Une première présentation pour l'Amérique du Nord, il faut préciser. Tout comme Honda avec sa Prelude, le constructeur coréen avait déjà dévoilé les deux concepts, mais de l'autre côté du monde.

Ces deux petits VÉ devraient entrer en production assez prochainement. De plus, contrairement à l'EV5, un autre concept électrique que le constructeur a dévoilé récemment, les EV3 et EV4 seront commercialisé sur notre continent.

Le concept Kia EV3 Photo : D.Boshouwers

Le concept Kia EV4 Photo : D.Boshouwers

Les deux modèles reposent sur la plateforme E-GMP du groupe Hyundai. On peut s'attendre à une capacité de charge plus petite que l'EV6 et le tout nouveau EV9, cependant. Il sera probablement de 400 volts, mais cela reste à confirmer. Les batteries de la paire EV3/EV4 seront également plus petits.

Du point de vue de la forme, ces deux modèles forment un peu un duo contrastant. L'EV3 est un petit VUS rectangulaire assez traditionnel, tandis que l'EV4, un modèle à hayon, s’apparent clairement au plus gros EV6 que nous connaissons déjà.

Les deux modèles semblent adopter des designs intérieurs assez similaires, bien que nous n'ayons pas pu nous approcher beaucoup de l'un ou l'autre en ce jour. Nous ne sommes pas sûrs que ces concepts soient vraiment proches d'être prêts pour la production.

Mais tout de même, ils sont ici, à Los Angeles, faisant partie d'une présence importante de Kia au salon de l'auto. L'EV9 est bien sûr exposé, et le VUS Sorento 2024 révisé a été dévoilé en même temps.

Le concept Kia EV3, avant Photo : D.Boshouwers