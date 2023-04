• Kia annonce des détails concernant le futur Kia EV9 2024.

• Le VUS électrique est essentiellement l'équivalent sans moteur à essence du Telluride.

• Le modèle sera présenté en personne la semaine prochaine au salon de l'auto de New York.

Kia avait déjà dévoilé le design extérieur et l'aménagement intérieur du futur EV9 EV, mais la journée d'aujourd'hui a été consacrée à fournir plus de détails sur le groupe motopropulseur et les performances du VUS.

La société a de plus montré la version GT-Line du VUS intermédiaire à trois rangées, qui est essentiellement le pendant tout électrique du Telluride, mais avec un style distinct. Kia a également confirmé qu'elle travaillait sur une version haute performance de l'EV9, comme elle l'a fait avec l'EV6. Les détails à ce sujet n'ont pas encore été communiqués.

L'EV9 est construite sur la plate-forme E-GMP de Hyundai, la même que celle utilisée pour l'EV6 et d'autres véhicules électriques du groupe automobile coréen. Un aspect notable de cette architecture est la capacité de charge de 800 volts, qui permet une charge rapide sur un chargeur de grande capacité ; Kia mentionne un délai de 15 minutes pour restituer environ 240 km d'autonomie. Le système permet une recharge bidirectionnelle, de sorte que le véhicule peut être utilisé pour recharger des appareils selon les besoins.

Kia EV9 2024, trois quarts arrière Photo : Kia

Sur certains marchés, l'EV9 sera équipée de série de la traction avant et d'une batterie de 76,1 kWh, tandis qu'une configuration de batterie de 99,8 kWh combinée à la traction avant ou à la traction intégrale sera disponible en option. La batterie la plus puissante, associée à la traction avant, offrira l'autonomie officielle la plus élevée et sera disponible avec la traction arrière ou la traction intégrale. L'autonomie la plus élevée sera obtenue avec la batterie de 99,8 kWh et la propulsion arrière, soit environ 480 km selon Kia (en se basant sur les chiffres du cycle européen). La version à traction intégrale dotée d'une batterie plus importante, qui pourrait être le choix préféré des consommateurs canadiens, offrira une autonomie légèrement inférieure, mais nous en saurons plus la semaine prochaine.

Avec cette batterie plus puissante, la puissance de la version à propulsion est de 201 chevaux ; la version 4RM à deux moteurs avec la batterie plus puissante augmente la puissance à environ 380 km. Dans cette configuration, Kia promet une accélération de 0 à 100 km en six secondes. Une fonction Boost disponible peut réduire ce temps à 5,3 secondes.

L'EV9 est disponible en configuration six ou sept places, selon que l'on choisit ou non des fauteuils capitaines pour la deuxième rangée. Ces fauteuils pivotent jusqu'à 180 degrés pour faire face aux sièges de la troisième rangée. Les sièges des deux premières rangées s'inclinent, tandis que les deuxième et troisième rangées se rabattent à plat. Kia n'a pas fourni de chiffres sur l'espace de chargement aujourd'hui, mais nous en saurons plus la semaine prochaine à New York.

La partie avant de l'habitacle comporte deux écrans de 12,3 pouces, l'un pour le conducteur et l'autre tactile pour l'info-divertissement, tous deux recouverts d'une longue vitre. La plupart des commandes s'effectueront via l'écran tactile, quelques éléments essentiels pouvant être commandés à l'aide de boutons physiques.

Kia prévoit de commencer à vendre l'EV9 sur certains marchés au cours du second semestre 2023. Là encore, nous attendons plus de détails à ce sujet la semaine prochaine, lorsque le modèle sera présenté en chair et en os au salon de New York.

Kia EV9 2024, profil

Kia EV9 2024, intérieur

Kia EV9 2024, sièges