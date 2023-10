Hyundai et Kia rappellent plus de 3,3 millions de véhicules en raison de risques d’incendie. Le groupe précise que les véhicules concernés doivent être garés à l’extérieur et à l’écart des structures.

Au Canada, plus de 600 000 véhicules sont visés par le rappel, dont 326 942 véhicules Hyundai et 276 225 véhicules Kia.

Le problème est décrit comme suit sur le site de Transports Canada :

« Sur certains véhicules, du liquide de frein peut s’infiltrer dans le module de commande du système de freinage antiblocage (ABS) et provoquer un court-circuit. Un court-circuit pourrait créer un risque d’incendie, même lorsque le véhicule est stationné et que le contact est coupé. »

Hyundai a déclaré que les propriétaires peuvent continuer à conduire leurs véhicules et qu’il n’y a pas eu, à sa connaissance, d’accidents ou de blessures reliés à ce problème. À ce jour, Hyundai dit avoir connaissance de 21 incendies de véhicules et de 22 « incidents thermiques » (fumée visible, brûlure et fonte) aux États-Unis ; au Canada, Hyundai rapporte deux incidents. Kia a également signalé 10 cas d’incendie et de fonte.

La quantité de véhicules concernés est impressionnante. Les modèles touchés sont, chez Hyundai :

Elantra (2011-2015)

Genesis Coupe (2012-2015)

Sonata hybride (2012-2015)

Accent (2013-2015)

Azera (2013-2015)

Veloster (2013-2015)

Elantra Coupe (2014-2015)

Santa Fe (2014-2015)

Equus (2010-2012)

Veracruz (2010-2013)

Tucson (2015)

Santa Fe Sport (2013)

Kia Sportage 2011 Photo : Kia

Chez Kia, on parle des modèles suivants :

Borrego (2010-2019) [la commercialisation avait cessé avant cela chez nous]

Cadenza (2014-2016)

Forte (2010-2013)

Forte Koup (2010-2013)

Sportage (2010-2013)

K900 (2015-2018),

Optima 2011-2015

Optima hybride (2011-2013)

Soul (2011-2013)

Rio (2012-2017)

Sorento (2011-2014)

Rondo (2010-2011)

Hyundai va aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le fusible du module de commande des freins ABS. Hyundai Canada a fourni le communiqué suivant :