Kia a procédé au rappel d’environ 80 000 exemplaires de son VUS Sorento de l’année 2011. Les modèles visés présentent un risque d’incendie à la hauteur du moteur.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, estime que le problème est présent dans 1 % des modèles touchés. Ces derniers ont été construits entre le 24 octobre 2009 et le 24 juin 2011, à l’usine de West Point, en Géorgie, qu’opère Kia en sol américain.

Les unités invitées à l’atelier sont équipées du moteur 4-cylindres de 2,4 litres. Le problème, c’est que le système de détection de cognement du moteur n’a pas été installé sur ces modèles. Conséquemment, si un problème survient et qu’il est latent, le conducteur n’en sera pas averti, ce qui peut mener à la détérioration du moteur et augmenter le risque d’incendie.

Les détails concernant ce qui peut causer un brasier ne sont pas très clairs. La déclaration faite par Kia à la NHTSA demeure vague : « un incendie dans le compartiment moteur peut se produire pendant la conduite pour de nombreuses raisons différentes et, en fonction de la gravité de l’incendie, l’identification de la cause peut être introuvable ».

On dirait que la compagnie parle au passé, en ce sens qu’elle semble indiquer qu’elle n’a pas nécessairement trouvé la cause de certains incendies reliés au modèle. On mentionne procéder au rappel pour « atténuer un risque d’incendie déraisonnable dû à des dommages potentiels au moteur. »

Évidemment, toute odeur de brûlé est à prendre au sérieux, tout comme la moindre fumée provenant du compartiment moteur. Le voyant annonçant un problème avec le moteur (check engine) pourrait également s’allumer au bloc d’instruments.

Kia demande aux propriétaires des véhicules concernées de se rendre chez un concessionnaire afin qu’un technicien puisse inspecter le moteur.

Là où ça peut devenir intéressant pour ceux qui détiennent toujours un modèle, c’est que la compagnie pourrait simplement changer le moteur si un problème est détecté. Voilà une belle façon de prolonger la vie de votre véhicule.

Autrement, elle demande également aux concessionnaires d’installer le logiciel du système de détection de cognements à titre préventif. Les véhicules qui verront cette procédure être appliquée vont profiter d’une garantie prolongée de 15 ans ou 250 000 km, selon la première éventualité.

Les clients qui ont déjà payé pour faire réparer leur véhicule en raison de ce problème pourront demander un remboursement. Kia va commencer à informer les propriétaires par courrier à partir du 9 février 2024.