Alors que le Jour de la Terre se pointe à l’horizon, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

Plus tôt cette semaine, on apprenait que la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada, enquêtait sur un problème d’accélérations involontaires concernant le nouveau modèle de Tesla, le Cybertruck.

Aujourd’hui, la compagnie a procédé au rappel de son véhicule afin de régler le problème. Les rapports d’incident concernant la situation faisaient état d’un problème de coincement de la pédale d’accélération, ce qui peut entraîner une emballée du véhicule.

Les modèles rappelés sont tous des millésimes 2024, le Cybertruck faisant ses débuts cette année sur le marché. En tout, 3878 unités sont concernées, et tous les modèles sont visés par le problème.

Pour définir ce dernier avec plus de précision, il faut s’en remettre aux documents de la NHTSA. Ceux-ci mentionnent que lorsqu’une force importante est appliquée sur le coussin recouvrant la pédale d’accélérateur, ledit coussin peut se détacher et se coincer dans la garniture intérieure de l’espace pour les pieds du conducteur. S’il se coince, la pédale d’accélérateur reste enfoncée et le véhicule continue d’accélérer.

On ne parle donc pas d’un problème mécanique, mais d’un pépin avec la conception physique.

La situation peut être rapidement maîtrisée par les conducteurs, car en cas de blocage, il suffit d’appuyer sur la pédale de frein pour couper immédiatement la puissance envoyée aux roues. Lorsque les deux pédales sont enfoncées (frein et accélérateur), c’est le frein qui a préséance. Selon la NHTSA, lorsque les deux pédales sont écrasées, le véhicule ralentit aussi rapidement qu’il le ferait normalement si seul le frein était actionné.

Tesla a été informé pour la première fois de ce problème via une plainte déposée par un client le 31 mars 2024. Le 2 avril, le constructeur a confirmé que le système de freinage du véhicule avait fonctionné correctement lors de l’incident et que le Cybertruck s’était arrêté lorsque les deux pédales avaient été enfoncées.

En date du 15 avril, Tesla a déclaré qu’elle n’avait connaissance d’aucun accident ou de blessure liée à ce problème.

Pour remédier à la situation, Tesla va remplacer ou retravailler l’assemblage et le couvercle de la pédale d’accélérateur, afin d’éviter que la situation se reproduise.

Selon les documents déposés auprès de la NHTSA, une modification a été apportée à la production du Cybertruck avant le 17 avril afin d’équiper le véhicule d’une nouvelle pédale d’accélérateur.

Ceux en attente de leur véhicule verront ce dernier être réparé avant de leur être livré. Les livraisons sont pour le moment retardées, et l’on ne sait pas exactement à quel moment elles seront relancées.