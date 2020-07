Voici l’intérieur futuriste de la prochaine Kia Sedona

Le mois dernier, Kia présentait le modèle de quatrième génération de sa fourgonnette Sedona, connue sous le nom de Carnival en Corée du Sud, là où elle fera ses débuts plus tard cette année.

Cette semaine, Kia nous a donné un aperçu de l’intérieur futuriste auquel on peut s’attendre lorsque le modèle sera mis en vente.

Le point fort est sans contredit le tableau de bord, là où Kia a repris la formule adoptée par Mercedes-Benz avec un écran rectangulaire massif composé en fait de deux unités de 12,3 pouces ; une pour le bloc d’instruments numériques, l’autre pour le système multimédia. Une bande horizontale faisant la largeur du tableau de bord sépare les zones supérieure et inférieure et les buses d’aérations sont discrètement dissimulées dans ce séparateur. Dans la partie inférieure, on retrouve les commandes de la radio et de la climatisation, ainsi qu’un petit écran d’information relatif à cette dernière.

La console est marquée par la présence d’une molette pour la sélection des rapports, ce qui a pour effet d’épurer la présentation. Des matériaux plus haut de gamme sont disposés à travers l’habitacle, dit-on. Les passagers de la deuxième rangée profitent de nouvelles prises USB sur les dossiers des sièges avant, de filets pour ranger les appareils électroniques et d’un tiroir de rangement à la base de la console arrière.

Nous en apprendrons plus sur l’équipement et les caractéristiques du modèle lorsqu’il fera officiellement ses débuts.

Le seul moteur offert avec notre Sedona actuelle est un V6 de 3,3 litres développant 276 chevaux et un couple de 248 livres-pieds. La prochaine génération suivra probablement l’exemple du nouveau Sorento en ce qui concerne le groupe motopropulseur. Cela signifie un 4-cylindres turbo de 2,5 litres développant environ 277 chevaux et 310 livres-pieds, ainsi qu’un 4-cylindres turbo hybride de 1,6 litre offrant 227 chevaux et 259 livres-pieds.

Le modèle Carnival fera ses débuts en Corée du Sud au cours du troisième trimestre de cette année, puis sera lancé sur le marché mondial.