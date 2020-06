Kia donne un aperçu de sa prochaine Sedona

Une première image de la Kia Sedona 2021 de prochaine génération fait surface.

Les fourgonnettes, on le sait, n’ont plus autant la cote auprès des consommateurs. Cependant, il y a toujours un marché pour ces dernières, car plusieurs comprennent qu’aucun autre véhicule sur le marché n’est plus pratique pour la famille.

Chez Kia, même si on vend une tonne de VUS comparativement au nombre d’unités de la fourgonnette Sedona qu’on écoule, on est loin de lancer la serviette dans le cas de cette dernière. Tellement que la firme coréenne vient de nous donner un aperçu de la prochaine génération du modèle.

Et la firme tente par tous les moyens de séduire l’acheteur de VUS en voulant se débarrasser de l’image impopulaire de la fourgonnette. Ainsi, elle explique avoir créé un véhicule utilitaire de grand format dont le design est plus élégant, plus futuriste et plus près de celui des VUS que celui du modèle précédent. La compagnie utilise même les lettres GUV pour le décrire, soit Grand Utility Vehicule.

Si vous le voulez bien, on va laisser la sémantique de côté et éviter de tomber dans le piège qu’on nous tend. Le nouveau modèle demeure une fourgonnette, point final. Il ne fait qu’emprunter un style propre à celui des VUS, tout simplement. Ça vous va ?

Photo : Kia Kia Carnival 2020

Ainsi, la nouvelle Sedona hérite d’un capot plus haut et plus plat, d’une plus grande grille à lamelles verticales dotée d’un cadre d’aspect chromé, ainsi que de phares horizontaux accentués par des éléments à DEL.

Ses proportions générales ne changent pas radicalement, mais les piliers de porte noircis donnent l’illusion d’un toit flottant. Nous ne savons pas encore à quoi ressemble la partie arrière. Les roues en alliage sont gigantesques, mais il ne faut pas oublier qu’on se trouve en face d’un croquis ici.

Il nous faudra être plus patients pour savoir ce qui se cache à l’intérieur, ainsi que sous le capot. Le côté pratique est le mot d’ordre dans le segment des fourgonnettes. On peut donc s’attendre à l’intégration d’une foule de caractéristiques ayant pour but de simplifier la vie des familles. Mécaniquement, on peut aussi anticiper des solutions électrifiées ; on ne voudra pas laisser le haut du pavé à FCA avec sa Pacifica hybrid et à Toyota avec la nouvelle Sienna.

Kia présentera la quatrième génération de la Sedona cet été et le modèle sera mis en vente au troisième trimestre de l’année en Corée. Il se pointera ailleurs dans le monde peu après. Quant à notre marché, on ne sait trop et en raison du coronavirus, nous n’avons malheureusement plus de salons automobiles pour nous tenir informés de ce qui s’en vient. Le seul qui n’a pas encore été annulé cette année est celui de Los Angeles en novembre, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’on nous l’annonce.

Une nouvelle génération de Sedona sera la bienvenue chez Kia, car la firme demeure en retrait dans le segment. L’an dernier, elle a vendu 16 000 exemplaires aux États-Unis, tandis que Honda et Chrysler ont trouvé chacun près de 100 000 acheteurs pour l’Odyssey et la Pacifica, respectivement. Toyota a fait état de 73 585 ventes de sa Sienna. La Dodge Grand Caravan a terminé l’année en première place avec 122 648 unités vendues, mais elle prendra sa retraite en 2020.