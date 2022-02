Photo : D.Boshouwers / Chrysler Kia Carnival / Chrysler Pacifica Hybride

Auto123 y va d’une comparaison entre la Chrysler Pacifica hybride 2021et la Kia Carnival 2022.

Avec ces deux fourgonnettes, nous avons voulu répondre à l'éternelle question : est-il plus juste d’y aller avec le modèle plus âgé et expérimenté ou le nouveau venu ?

Kia n'est pas un nouveau venu sur le segment, bien sûr. Mais, sa fourgonnette commençait à se faire vieille, et plusieurs se demandaient même si Kia n'avait pas tout simplement abandonné en laissant la précédente Sedona périr jusqu’à son retrait du marché, ses responsabilités en matière de transport de personnes étant transférées aux nombreux VUS de la marque. Mais Kia avait des projets – une indication, peut-être, que les fourgonnettes n'ont pas été aussi facilement remplacées par des VUS à trois rangées de sièges – et nous avons donc la nouvelle et saisissante Kia Carnival.

Alors, chargez les valises (ou les sacs de hockey), attachez les sièges pour enfants et rendez-vous au service à l'auto de votre Tim Horton local. Il est temps de parler fourgonnette !

Photo : D.Heyman Chrysler Pacifica Hybride, écusson hybride

Chrysler Pacifica 2021

La Pacifica a un atout que la Carnival n'a pas : une option hybride. En fait, il s'agit d'une hybride rechargeable, qui offre jusqu'à 50 km d'autonomie en mode électrique. La Pacifica a également une option de traction intégrale, alors que la Carnival n'a que des roues motrices avant. En revanche, si vous voulez une traction intégrale pour votre Pacifica, l'hybride n'est pas une option.

Le prix de la Pacifica Hybride varie de 49 192 $ à 55 648 $.

Attendez... c'est une fourgonnette ?

La Pacifica a une allure si suave qu'on pourrait croire qu’elle a été conçue par des fabricants de fourgonnettes européennes. La façon dont les vitres latérales se rétrécissent vers l'arrière et le museau bien formé donne un profil qui ressemble plus à une grosse familiale qu'à une « minivan », comme l'ont toujours fait les constructeurs européens.

Cela se retrouve également dans les détails, par exemple la barre de feux arrière complète à l'arrière et les antibrouillards à l'avant, ainsi que les détails chromés de l'inscription « Pinnacle » derrière les jantes à l’avant, et les bandes autour des vitres latérales et sur les rétroviseurs extérieurs (un beau clin d’œil aux voitures américaines super chromées). Cela donne un aspect plus compact que la Carnival, même si la Pacifica est en fait plus large que les deux. Ajoutez à cela les vitres teintées et la peinture rouge presque confite de mon modèle d'essai, et vous obtenez une fourgonnette de belle apparence.

Photo : D.Heyman Chrysler Pacifica Hybride, intérieur

Intérieur de luxe

Il en va de même pour l'intérieur, qui fait grand usage de l'éclairage et des matériaux de première qualité pour faire valoir son point de vue. Sans oublier la finition semblable à une maison en pain d'épice et le matelassage en diamant des sièges, une touche très luxueuse.

Elle reçoit également l'énorme écran Uconnect de 10 pouces de Chrysler, avec de superbes graphiques et des raccourcis configurables disposés sur l'écran pour toutes vos applications et fonctions les plus utilisées. L'écran tactile est très réactif, et les boutons sont suffisamment grands pour qu'il soit facile de les trouver en conduisant.

C'est également sur cet écran que vous trouverez l'une de mes fonctions préférées, appelée à juste titre (et affectueusement) « FamCam » (et malheureusement disponible uniquement sur la finition Pinnacle haut de gamme). La vue à vol d'oiseau qu'elle donne de la première et de la deuxième rangée signifie que vous le saurez si votre enfant se prépare à vous jouer un tour – même la nuit, avec la vision nocturne.

Sur mon modèle d'essai, la deuxième rangée était constituée de fauteuils capitaines – comme dans la Carnival – ce qui signifie qu'il n'y a pas de sièges Stow N' Go à cet endroit et que la seule façon de retirer la deuxième rangée est de soulever littéralement les sièges. Au moins, la troisième rangée peut être rabattue à la manière d'un Stow N' Go, contrairement à la Carnival. Cela signifie également que si la troisième rangée est utilisée, vous disposez d'un profond coffre derrière pour vos affaires.

Le fait est que, bien que la Pacifica ait l'air grande de l'extérieur, elle s’approche davantage d'une voiture à l'intérieur que la Carnival. J'aime bien la façon dont toutes les commandes principales – y compris le sélecteur de la boîte de vitesses – sont rangées sur un rebord à la base de la console centrale, mais j'aime moins le fait que le seul rangement dont on dispose à cet endroit est un bac traditionnel dans l'accoudoir et un bac assez exigu à la base de la console centrale.

Photo : Chrysler Chrysler Pacifica Hybride, sur la route

Sur la route

Bien sûr, on peut habiller un intérieur autant qu'on veut, mais le comportement routier doit être à la hauteur. Heureusement, ce n'est pas un problème avec la Pacifica, qui se conduit comme la voiture de luxe qu'elle semble être.

Tout, sauf les bosses les plus dures, est absorbé par le châssis et les amortisseurs bien réglés, au point qu'on a presque l'impression que les premiers sont adaptatifs, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit d'une configuration standard à jambes de force MacPherson à l'avant et à bras oscillants à l'arrière, mais s'il y a une chose que Chrysler sait, c'est comment faire pour que ses voitures se comportent bien. Le roulis de la carrosserie dans les virages rapides est également bien maîtrisé, ce qui est important lorsqu'il y a autant d'occupants et que le risque de mal des transports augmente.

La Pacifica reçoit un V6 Pentastar de 3,6-litres et un moteur électrique, mais les 260 chevaux et les 235 lb-pi ne sont pas à la hauteur de la Carnival. Malgré tout, la vitesse de démarrage est vive et je n'ai jamais eu besoin de puissance dans des situations comme les dépassements sur l'autoroute. Bien que la Pacifica soit plus lourde, je n'ai jamais eu l'impression que le groupe motopropulseur était trop sollicité, comme c'est le cas avec les gros véhicules hybrides, même si la Pacifica est équipée d'une transmission à variation électronique de type CVT, une configuration qui n'est pas reconnue pour offrir de grandes accélérations.

La direction est également très bonne, comme on peut s'y attendre de la part d'une fourgonnette qui doit travailler dans des rues urbaines et des stationnements exigus et encombrés. Le volant peut être tourné avec un doigt tendu, ce qui le rend plus facile à manier et lui donne un aspect plus luxueux.

La plus grande distance que j'ai pu effectuer en mode purement électrique était d'environ 37 km, moins que ce que Chrysler prétend. Malgré tout, si vous utilisez la Pacifica principalement pour vous rendre à l'école ou à l'entraînement de soccer en semaine, vous pouvez vous fier principalement au mode EV si vous êtes prêt à la brancher la nuit.

Photo : D.Heyman Kia Carnival

Kia Carnival 2022

La Carnival est toute nouvelle pour 2022, remplaçant la vieillissante Sedona qui avait fait son temps. Il s'agit d'un changement radical, avec un nouveau style frappant, une nouvelle plateforme, plus de puissance de la part de son V6 de 3,5-litres de série et plus de luxe et d'équipements, en particulier au niveau SX haut de gamme que l'on voit ici.

Attendez... c'est une fourgonnette, aussi ?

OK, oui, la Carnival est plus volumineuse que la Pacifica, mais elle présente quelques touches sympathiques qui la distinguent des autres fourgonnettes. J'adore le panneau en aluminium estampé sur le pilier C (qui se retrouve dans tout l'habitacle), mais je me demande s'il vieillira bien. Les jantes noires de mon modèle d'essai sont de premier ordre, bien qu'elles soient si foncées qu'elles masquent le design audacieux des rayons.

La calandre avant, quant à elle, est à la fois futuriste et tout à fait unique; les insertions de calandre en aluminium cubique ont l'air d'appartenir à un véhicule concept, et les lentilles étroites des phares ainsi que les feux de circulation diurnes à DEL qui s'étendent sur les deux tiers de chaque côté de la calandre sont distinctifs. Il y a un léger clin d'œil à la signature de l'avant en « nez de tigre » que le reste de la gamme adopte, mais il est éclipsé par le reste des détails.

Photo : D.Heyman Kia Carnival, intérieur

C'est la fête ici !

La première chose que vous remarquerez à l'intérieur de la Carnival, c'est qu'elle est fidèle à son nom - elle offre une abondance d'affichages et de lumières pour régaler vos yeux.

Le tableau de bord comprend deux écrans numériques – l'un pour les jauges, l'autre pour l'infodivertissement et les besoins en connectivité –, tandis que la console centrale est un panneau à touche unique avec des commandes de climatisation. On y trouve un total de quatre boutons traditionnels : deux boutons à bascule pour le niveau de température du conducteur et du passager avant, et un bouton chacun pour les commandes de dégivrage avant et arrière.

Le reste est entièrement tactile et, bien qu'il y ait un retour haptique lorsque vous appuyez sur un « bouton », je préfère encore les boutons traditionnels, qui sont plus faciles à utiliser en conduisant. Le fait que le groupe de jauges numériques serve également de caméra d'angle mort lorsque vous actionnez votre clignotant est un bonus appréciable. Je suis également un partisan de l'application « Sounds Of Nature » qui donne accès à un éventail de bandes sonores d'ambiance allant d'un jour de pluie à une forêt animée et même à un café animé ! Bien sûr, Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux présents et pris en compte.

J'ai été déçu par l'installation du toit ouvrant de la Carnival; il y en a deux, mais ils sont tous de taille standard et le toit ouvrant panoramique presque intégral de la Pacifica assure une ambiance plus aérée.

Bien sûr, on pourrait dire que la Pacifica en a davantage besoin, car la Kia est la plus spacieuse des deux véhicules. En effet, du point de vue du conducteur, on a moins l'impression d'être confiné dans un cocon que dans la Pacifica, plus proche de la voiture. Un habitacle intime, c'est bien pour une voiture sport, mais l'espace et une bonne visibilité extérieure, c'est ce que veulent les acheteurs de fourgonnettes, et si cette comparaison directe se résumait à l'espace intérieur, la nouvelle venue de Kia l'emporterait haut la main.

Photo : D.Heyman Kia Carnival, deuxième rangée de sièges

Photo : D.Heyman Kia Carnival, espace de chargement, sièges rabattus

Mon modèle d'essai SX est équipé de fauteuils capitaines à la deuxième rangée, par opposition à la banquette que l'on retrouve dans les autres modèles, ce qui signifie que je ne peux accueillir que sept personnes au lieu de huit. Les trônes de la deuxième rangée sont très confortables, mais ils sont un peu difficiles à manipuler. Ils peuvent être déplacés vers l'avant et vers l'arrière – ce qui est plutôt standard –, mais ils peuvent aussi être déplacés vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ce qui est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant dans une fourgonnette. C'est apparemment fait pour faciliter l'accès à la troisième rangée, mais j'ai quand même trouvé difficile de passer entre les deux, même lorsque chacune était en position extérieure.

La troisième rangée, quant à elle, est assez confortable, mais c'est une corvée de la ranger par rapport à la technologie Stow N' Go de la Chrysler –, mais là encore, on peut dire la même chose de presque toute la concurrence de la Pacifica. Les luxueux fauteuils capitaines (qui disposent également de repose-jambes escamotables) et le fait que l'accès à la troisième rangée soit difficile me donnent l'impression que cette version de la Carnival est plus destinée à transporter des personnalités VIP qu'à entasser la famille à l'arrière. Un autre indice est que l'on peut atteindre les commandes du siège du passager avant depuis la deuxième rangée, ce qui permet aux VIP assis à la deuxième rangée d'appuyer sur un bouton et de faire glisser le siège du passager avant vers l'avant en douceur.

Photo : D.Heyman Kia Carnival, moteur

Pas de transmission intégrale, mais vous aimerez ce V6

La puissance est évaluée à 290 chevaux et 262 lb-pi de couple, transmis aux roues avant par une transmission automatique à huit rapports.

Il s'agit d'un bon moteur, puissant, qui demande une quantité étonnamment légère d'accélérateur pour démarrer; je me suis surpris à faire crisser les pneus avant avec une légère pression sur la pédale de droite. C'est un peu surprenant quand cela se produit et cela montre que ces pneus ont beaucoup de poids à transporter. Même si la Pacifica Hybride que j'ai testée est également à traction avant, je n'ai jamais obtenu la même réponse à l'entrée de l'accélérateur.

C'est bien d'avoir tout ce grognement une fois qu'on a démarré, car cela rend les manœuvres à haute vitesse sur l'autoroute beaucoup plus faciles. Avec la Kia, vous ne manquerez pas de puissance, c'est certain.

La conduite est également bien équilibrée – les fourgonnettes ont tendance à avoir des hauteurs de caisse basses pour faciliter l'accès aux occupants, ce qui a pour effet d'abaisser le centre de gravité. Cela, ajouté à des amortisseurs bien réglés, signifie que la Carnival reste bien campée dans les virages. Associée à la puissance du V6, elle semble plus orientée vers la performance que la Chrysler. Vous pouvez dire que ce n'est pas une grande chose quand il s'agit de fourgonnettes, mais cette qualité rend la conduite générale plus prévisible et contrôlée. Elle n'est cependant pas aussi douce que celle de la Pacifica, ce qui signifie que vous sacrifiez un peu au nom d'une attitude plus athlétique dans les virages.

Photo : D.Heyman Kia Carnival / Chrysler Pacifica

Avantage Chrysler Pacifica

La puissance hybride est un énorme avantage pour la Chrysler. Les fourgonnettes sont lourdes et ont tendance à ne pas être les véhicules les plus économes en carburant, donc tout avantage que vous pouvez obtenir dans ce domaine est important. Ajoutez à cela le fait que la Pacifica est non seulement une hybride, mais aussi une hybride rechargeable, et elle a toutes les cartes en main en matière d'efficacité de conduite.

Avantage Kia Carnival

Alors que la Pacifica a une allure plutôt classique, la Carnival a un style extérieur tout à fait remarquable. Ce n'est pas quelque chose que l'on dit souvent des fourgonnettes, et cela pourrait très bien être le billet qui attire plus de gens vers la Carnival. L'aspect pratique inégalé d'une fourgonnette est formidable, mais moins vous en avez l'air, plus vous avez de chances de remporter la bataille contre les VUS à trois rangées de sièges.

Similitudes

Même si je considérerai toujours le système d'infodivertissement Uconnect de Chrysler comme l'un des meilleurs de la profession, ce que Kia a fait ici et dans toute sa gamme l'a propulsé au sommet. Vous n'avez pas la « FamCam », mais vous avez les « Sounds of Nature » et si la première est une fonction plus pratique, la seconde est un bel équipement et lorsque vous déplacez des familles nombreuses pendant de longues périodes, cela compte.

Verdict

On pourrait dire qu'il s'agit d'une bataille entre le vétéran rusé de Chrysler et le nouveau venu de Kia, mais ce n'est pas tout à fait exact, n'est-ce pas ? Après tout, la Chrysler dispose de deux nouvelles options que la Carnival n'a pas, à savoir la traction intégrale et l'hybride, ce qui lui vaut de nombreux points en matière de modernité.

La Kia, quant à elle, est très jolie, a plus de place dans l'habitacle et dispose d'un grand nombre de caractéristiques intéressantes - repose-jambes à la deuxième rangée, plus d'espace intérieur, tableau de bord numérique – qui la distinguent à la fois de la Pacifica et du reste de la concurrence. De plus, il y a plus d'espace à l'intérieur.

Mais même avec tous ces avantages, quelque chose dans la Carnival m'a laissé froid. Pour une raison ou une autre, même avec tout ce clinquant, cet éclairage intérieur fantaisiste et ces sièges astucieux (sans parler de son nom), la Carnival est un peu trop stérile et ressemble davantage à une version colorée de la fourgonnette.

La Pacifica, en revanche, a une allure plus naturelle (serait-ce le grain de bois à l'intérieur ? Peut-être) et est plus à l'aise, en plus de disposer d'une motorisation hybride, ainsi que des sièges escamotables, toujours très pratiques.

C'est un effort courageux pour le nouveau venu coréen, mais Chrysler connaît les fourgonnettes et même si elle n'en a pas l'air, la Pacifica a beaucoup de tradition sur laquelle elle peut s'appuyer et elle a fait grand usage de ce savoir-faire.

Photo : D.Boshouwers / D.Heyman Kia Carnival / Chrysler Pacifica Hybride, trois quarts arrière

Chrysler Pacifica Hybride 2021

On aime

L'intérieurs est superbe

Une allure séduisante

La puissance de l'hybride rechargeable

On aime moins

Il faudrait plus de rangement à l'intérieur

Pas de combo hybride/AWD

Kia Carnival 2022

On aime

Style extérieur impressionnant

L'intérieur spacieux

La puissance du V6

On aime moins

Pas d'option hybride

Pas d'option transmission intégrale

Accès difficile à la troisième rangée

Photo : D.Boshouwers / Chrysler Kia Carnival / Chrysler Pacifica Hybride, arrière

Fiches techniques

.. Kia Carnival Chrysler Pacifica Hybride Transmission Auto 8 rapports CVT Rouage Traction Traction Consommation (ville) 12,0 l / 100 km 8,0 l / 100 km Consommation (route) 8.9 l / 100 km 7,9 l / 100 km Consommation (combinée) 10.6 l / 100 km 8,0 l / 100 km Moteur Type essence essence/hybride Puissance 290 ch 260 ch Couple 262 lb-pi 235 lb-pi Cylindres 6 6 Cylindrée 3,5 l 3,6 l Capacités Espace chargement 1399 l / 4110 l 914,6 l / 3979 l Réservoir de carburant 72 l 62.5 l Dimensions Longueur 5155 mm 5189 mm Largeur 1995 mm 2022 mm Hauteur 1775 mm 1777 mm Empattement 3090 mm 3089 mm Garantie 5 ans /100 000 km 3 ans /60 000 km Prix (modèle essayé) 48 595 $ 55 648 $