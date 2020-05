Une Toyota Sienna entièrement repensée pour 2021

Grosse nouvelle chez Toyota en cette fête des Patriotes alors que la firme japonaise y va de deux annonces d’importance concernant sa gamme de produits pour l’année 2021. On parle d’une nouvelle génération pour la fourgonnette Sienna, ainsi que du grand retour du VUS Venza.

En temps normal, Auto123 aurait certainement eu un représentant sur place pour assister au dévoilement de ces deux véhicules. Pandémie oblige, c’est dans le confort de nos foyers que nous avons eu droit à leur présentation virtuelle, une réalité à laquelle il faudra s’habituer pour un certain temps.

Allons-y avec les grandes lignes concernant la Sienna, d’abord.

Voir aussi: Toyota dévoile un nouveau Venza pour 2021

La Sienna était mûre pour une refonte, elle dont la dernière réingénierie a eu lieu il y a 10 ans.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Toyota Toyota Sienna Limited 2021

D’abord, sur le plan esthétique, on ne s’est pas contenté d’une simple mise à jour. On a tout revu et de façon agressive, il faut le souligner. À l’avant, on a voulu donner une allure de VUS au modèle, mais à première vue, on n’est pas trop certain du résultat. L’entreprise mentionne que l’inspiration est venue des Shinkansen, ces trains à grande vitesse qui sillonnent le Japon. Bon. De profil, c’est mieux réussi, tout comme à l’arrière. On comprend l’approche, toutefois ; les fourgonnettes n’ont plus leur cote de jadis et pour les ramener à l’avant-scène, il fallait innover.

D’ailleurs, c’est ce qu’on a fait à l’intérieur. Ce qui frappe d’emblée, c’est cette console centrale nommée Bridge Console qui, comme son nom l’indique, fait le pont avec la base du tableau de bord. Son inclinaison facilite l’accès et sous cette dernière, on retrouve un grand espace de rangement pour les sacs à main, par exemple.

À l’arrière, lorsque le modèle est équipé de sièges de type capitaine (versions XLE [option], XSE, Limited et Platinum), ces derniers offrent un ajustement sur glissière qui leur permet un jeu de 25 pouces pour un dégagement maximal. Autrement, la configuration intérieure est à huit places avec les modèles LE et XLE.

Photo : Toyota Toyota Sienna XSE 2021, intérieur

Parmi quelques autres éléments intéressants, mentionnons l’ouverture des portes coulissantes latérales à l’aide d’un mouvement du pied et la possibilité de profiter d’un réfrigérateur à bord.

Bien sûr, en matière de sécurité, tout y est avec l’ensemble de sécurité Toyota Safety Sense 2.0. Le moniteur pour la surveillance des angles morts est même livrés de série sur chaque variante. Idem pour la connectivité où tout le nécessaire est présent pour brancher votre vie à votre véhicule.

Photo : Toyota Toyota Sienna Platinum 2021

Traction intégrale

Ce qui est aussi livrable de série avec chaque variante, c’est la traction intégrale. Voilà qui devient très intéressant. Mieux, elle fonctionnera grâce à un système hybride, car l’alimentation des roues arrière se fera via le travail d’un moteur électrique. Et parlant d’hybridité, chaque variante de la nouvelle Sienna sera hybride grâce au travail d’un 4-cylindres de 2,5 litres combiné à deux moteurs électriques, le tout pour une puissance totale de 243 chevaux. Toyota estime la consommation moyenne à 7,1 litres aux 100 kilomètres avec cette approche.

Nous pourrions poursuivre longtemps, le communiqué émis par Toyota s’étendait sur plusieurs pages. Nous aurons bien sûr l’occasion d’y revenir lorsque nous ferons l’essai de ce modèle qui est attendu en concession juste avant la fin de la présente année.