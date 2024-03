Le Mini Aceman 2024 apparaît en ligne avant son dévoilement

• Voici quelques images du nouveau Mini Aceman 2024.

On sait depuis un certain temps que Mini doit nous présenter un nouveau modèle nommé Aceman. On sait aussi que la présentation de ce véhicule est prévue pour le 24 avril prochain. Cependant, en raison d’une formalité chinoise, on vient d’avoir un aperçu du modèle.

En effet, lorsqu’un nouveau véhicule est sur le point d’être commercialisé là-bas, les informations le concernant doivent être transmises au ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information.

Et ça inclut des images du modèle. Ainsi, on sait maintenant à quoi ressemble celui qui vient se positionner entre la Cooper et le Countryman. L’Aceman est seulement 2,6 pouces plus longs qu’une Cooper.

Mini Aceman 2024 Photo : Mini

La première chose qui saute aux yeux, c’est à quel point ce modèle ressemble à la version électrique du Countryman.

En tout, on peut voir deux versions présentées, dont une portant la mention S. Cette dernière, plus sportive, est pourvue de phares à DEL plus riches offrant des signatures lumineuses distinctes, des accents bronze argenté autour de la calandre et du pare-chocs, ainsi que la lettre S au cœur de la grille.

Mini Aceman S 2024, arrière Photo : Mini

À l’arrière, on voit clairement la lettre S ajoutée au nom du modèle sur le hayon. D’autres images nous montrent que les acheteurs auront quelques choix concernant les couleurs, que ce soit pour un toit contrastant, des coques de rétroviseurs différentes ou encore des décalcomanies sur la carrosserie.

Évidemment, on parle d’une version destinée à la Chine ici ; les options et les coloris pourraient bien être différents en Amérique du Nord.

On a quand même un bon aperçu du modèle et de ses jantes, dont les tailles vont de 17 à 19 pouces.

Motorisation du Mini Aceman 2024

Selon CarNewsChina, l’Aceman sera animé par les mêmes moteurs électriques que ceux utilisés par la Cooper. Le modèle de base offrira une puissance de 181 chevaux et sera équipé d’une batterie de 40,7 kWh. La variante S, axée sur la performance, va jouir d’une batterie plus imposante à 54,2 kWh, et sera capable de livrer 215 chevaux.

Évidemment, nous allons surveiller de près la présentation officielle de ce modèle afin de vous revenir avec tous les détails. L’arrivée de l’Aceman est prévue pour 2025 en Amérique du Nord.

Mini Aceman 2024, arrière Photo : Mini

Mini Aceman S 2024, avant Photo : Mini

Mini Aceman 2024, options (Chine), fig. 1 Photo : Mini

Mini Aceman 2024, options (Chine), fig. 2 Photo : Mini