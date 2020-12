Lamborghini procède au rappel de son VUS Urus en raison d’un problème qui pourrait entraîner des fuites de carburant et, conséquemment, de possibles incendies.

Transports Canada explique le problème comme suit : « sur certains véhicules, le raccord rapide de la conduite de carburant dans le compartiment moteur pourrait se ramollir en raison de l’exposition aux températures élevées du moteur. Si cela se produisait, il pourrait y avoir une odeur de carburant ou une fuite de carburant dans le compartiment moteur. »

Le rappel concerne 2831 véhicules des années 2019 et 2020 qui ont été construits entre le 30 août 2018 et le 28 juillet 2020. Au Canada, 487 unités sont touchées par cette campagne.

Lamborghini prévoit commencer le rappel le 18 décembre prochain. Les propriétaires seront avisés par la poste et on leur demandera d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer la conduite de carburant et le raccord rapide.

Fait amusant, il s’agit du deuxième rappel au Canada concernant l’Urus, contrairement au marché américain. Dans le premier cas, des erreurs dans le manuel du propriétaire (certaines parties devant être écrites en anglais auraient été imprimées en français) avaient forcé le rappel de 31 modèles.

On s’entend que le niveau de gravité entre les deux avis est diamétralement opposé, mais ça donne aussi une idée de l’étendue du genre de rappels qui peuvent toucher un produit donné.

