Audi crée une division électrique exclusive pour la Chine

Audi lance une marque dédiée aux véhicules électriques en Chine

Audi a officiellement une nouvelle marque exclusivement dédiée aux véhicules électriques en Chine. Abandonnant son emblématique logo à quatre anneaux pour ce nouveau segment, Audi souhaite offrir des modèles sur mesure pour le marché chinois en s’associant avec le géant automobile local SAIC.

AUDI E : un concept pour marquer le début d’une nouvelle ère

Pour inaugurer la marque AUDI, Audi a dévoilé le concept AUDI E, une élégante familiale électrique conçue pour le marché chinois. Ce véhicule repose sur la nouvelle plateforme « Advanced Digitized Platform », développée conjointement avec SAIC. Ce concept préfigure les premières réalisations de la division AUDI, avec une date de lancement prévue autour du milieu de l’année 2025. D’autres modèles suivront, également basés sur cette plateforme et réservés exclusivement à la clientèle chinoise.

Avec une longueur de presque 192 pouces, le concept AUDI E est légèrement plus court que l’Audi A6 e-tron, mais affiche des performances de haut niveau. Équipé d’un système à deux moteurs pour offrir la transmission intégrale, il délivre jusqu’à 764 chevaux et est alimenté par une batterie de 100 kWh. Le système électrique de 800 volts permet des recharges rapides via un chargeur à courant continu, assurant un 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes et une autonomie de 700 km (cycle chinois CLTC). Pour comparaison, l’autonomie pourrait être plus réduite selon les normes EPA, plus strictes.

AUDI E concept - Vue arrière | Photo : Audi

Un accent sur les besoins du consommateur chinois

Le consommateur chinois moyen d’Audi est plus jeune et technophile, notamment en matière de connectivité et de conduite automatisée, en comparaison avec la clientèle des autres marchés. Cela se reflète dans le design minimaliste et les caractéristiques technologiques de l’AUDI E, telles que l’intégration avancée avec les téléphones intelligents, une boutique d’applications propres à AUDI, et une intelligence artificielle (IA) baptisée AUDI Assistant. Grâce à la reconnaissance faciale, cet assistant personnel pourra s’adapter aux préférences de l’utilisateur et répondre aux commandes vocales.

Un partenariat stratégique pour un développement accéléré

En collaborant avec SAIC, Audi espère réduire de 30 % le temps de développement de ses nouveaux modèles. SAIC apporte un écosystème technologique riche, intégré au nouveau système d’exploitation AUDI OS, spécifique à la marque. Ce système facilite une interaction fluide entre le véhicule et le client, renforçant l’expérience utilisateur.

Cette initiative stratégique en Chine illustre l’ambition d’Audi de conquérir le marché des véhicules électriques dans un des plus grands marchés mondiaux, en s’adaptant aux préférences locales et en offrant une technologie de pointe.

Avec des renseignements de Motor Authority