Audi activesphere concept - Arrière Photo : B.Charette

• Audi a dévoilé cette semaine son plus récent de quatre concepts innovateurs ; Auto123 y était.

• L’Audi activesphere amène le fabriquant de luxe loin de ses terres connues.

• Le prototype montre ce que serait une A7 devenue aventurière du futur.

West Hollywood, Californie - Quatrième modèle d’une série qui a débuté avec la skysphere roadster en 2021, l'Audi activesphere concept marque l'aboutissement des véhicules conceptuels de la marque aux quatre anneaux avec les autres concepts grandsphere et urbansphere en 2022.

L’homme derrière cette voiture est le designer Gael Buzyn et son équipe du studio de design d’Audi à Malibu, en Californie. Mieux connu sous le nom de loft, cet endroit le lieu de création de ce plus récent concept de la marque.

Précise Gael Buzyn, « C’est un endroit inspirant, car nous avons un minimum des restrictions. Pas de modèles en argile, seulement des modèles 3D et une équipé talentueuse et motivée. Les nouveaux programmes nous permettent de travailler rapidement sans rien enlever à la qualité et la précision de l’éxécution. Nous avons mis environ six mois pour présenter l’activesphere. »

Audi activesphere concept - Profil Photo : Audi

Un mélange de sport et d’aventure

Ce coupé quatre portes au style singulier est d’une longueur de 4,98 mètres. Chaussé de roues de 22 pouces construites pour des terrains accidentés, le véhicule offre un garde au sol variable qui peut être augmenter jusqu’à 40 mm grâce à sa suspension pneumatique à hauteur variable.

L'arrière Sportback de l'activesphere peut se transformer en plateau de chargement ouvert sur simple pression d'un bouton. Ce système dénommé active back permet de transporter des équipements de loisirs tels des vélos électriques ou du matériel de sports nautiques et d'hiver.

Gael Buzyn, propriétaire d’une Citroën DS et d’une Porsche 911 GT3 soit dit en passant, également un pilote aguerri, nous disait que la première auto qui l’a impressionné à huit ans était une Porsche 928. « C’est lorsque j’ai vu cette voiture que j’ai voulu devenir designer automobile ».

Le designer a tenté de reproduire dans une présentation plus moderne l’avant de cette 928 sur ce concept Audi. Ajoute-t-il, « Je voulais faire une voiture, parce je suis un amoureux des voitures et je voulais voir comment il était possible de marier ces deux idées d’aventure et de voiture. » Un peu comme si cet activesphere allait faire le Dakar.

Audi activesphere concept - Intérieur Photo : B.Charette

Autonome et virtuel

On voit dans le style les lignes fuyantes et lisse de la berline A7. Long de 4,98 mètres large de 2,07 mètres avec 1,60 mètre de haut et un empattement de près de 3 mètres, l’activesphere offre beaucoup d’espace intérieur. L’habitable est optimisé par un tableau de bord rétractable. Le volant et les pédales vont se blottir dans la partie avant du véhicule libérant beaucoup d’espace.

Voilà des signes que nous sommes à bord d’un véhicule autonome. Si le conducteur veut reprendre le volant, la pression d’un simple bouton ramène tableau de bord et volant.

Si la conduite autonome est spéciale, le casque de haute technologie en réalité virtuelle offre une vue de l'environnement réel et de l'itinéraire. Il affiche simultanément un contenu en 3D et des éléments interactifs, configurables individuellement pour les conducteurs et les passagers.

C’est l’étape logique après l’afficheur tête haute et oui on peut porter le casque en conduisant. C’est une expérience singulière, mais ça fonctionne. Le casque combine les mondes physique et virtuel (c'est-à-dire la réalité mixte) en affichant un contenu numérique dans le champ de vision des occupants en temps réel.

L'optique de réalité mixte permet aux utilisateurs d'interagir avec précision avec ces zones tactiles réelles, mais invisibles, car les casques affichent et exécutent des fonctions en réagissant en temps réel lorsque les utilisateurs les touchent.

Audi activesphere concept - Design extérieur Photo : B.Charette

Motorisation électrique

Si ce genre de véhicule venait à être mis en marché, Audi irait rejoindre les modèles électriques avec une autonomie de plus de 600 km, la technologie 800 volts. Pour le moment, la réalité est un peu plus modeste ; le concept peut faire quelques kilomètres à une vitesse maximale de 50 km/h.

En toute transparence

Autre aspect unique de ce concept, les surfaces vitrées qui composent une part importante de la carrosserie du véhicule, et pas seulement à hauteur de tête. L'avant de l'activesphere présente le visage de la marque, le Singleframe, conçu comme un vitrage transparent pour offrir aux passagers une vue dégagée à travers le grand coffre de la route devant le véhicule.

Il y a également des surfaces vitrées sur les côtés, dans la zone inférieure des portes, qui fait le pont entre le monde naturel et l'intérieur lorsque l'activesphere est en mode tout-terrain. Le hayon large et incurvé est largement vitré pour un éclairage optimal, tandis que le toit lui-même est transparent, laissant pénétrer la lumière du jour dans l'habitacle.

Audi activesphere concept - Trois quarts avant Photo : Audi

Les portes de l'Audi activesphere, qui sont fixées aux montants A et C à l'avant et à l'arrière, s'ouvrent dans des directions opposées ; il n'y a pas non plus de montant B. Cette innovation signifie que l'ensemble de l'espace intérieur s'ouvre vers l'extérieur.

Plus haut, un porte-skis est intégré au centre de la structure du toit. Complètement affleurant en position nominale et pratiquement invisible dans l'arche de toit, il se déploie si nécessaire, afin que les skis puissent être attachés et transportés en toute sécurité.

Audi activesphere concept - Volant, tableau de bord Photo : Audi

Un habitacle minimaliste

L’optimisation de l’espace et l’absence de boutons dominent l'architecture de l'espace intérieur. Les quatre sièges individuels sont suspendus comme des extensions de la console centrale haute et longue. Le tableau de bord lui-même fonctionne comme une barre de son de grande taille (grâce aux lamelles de bois) ainsi que comme une aération intelligente sur toute la largeur, tant en position déployée qu'en position rangée.

Si le conducteur souhaite prendre le volant, le tableau de bord, ainsi que le volant, pivotent de leur position affleurante sous le pare-brise - chaque conducteur peut régler individuellement la position ergonomique idéale.

Des informations sur la voiture elle-même, l'autonomie de la batterie et les stations de recharge les plus proches sont également accessibles à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. En cas de besoin, il est également possible d'être averti à l'avance, par exemple lorsque la pression des pneus est insuffisante, et de consulter les prévisions météorologiques comme critère de sélection d'un itinéraire.