Auto123 met à l’essai le Land Rover Defender 130 2023.

Le Land Rover Defender est gros, et pas seulement en fait de taille. Il est un favori des amateurs de conduite hors route depuis des générations. Il a servi à la ferme et sur le champ de bataille. Il demeure l’un des noms de modèles les plus connus au monde. À tel point que la gamme Land Rover comprend maintenant une sous-gamme Defender.

Cette dernière est en expansion, en plus — littéralement. Parce que si les modèles 90 et 110 ne sont pas assez gros pour vous, il y a maintenant le Defender 130 à trois rangées, pouvant accueillir sept ou huit personnes. Il bénéficie du même empattement de 3022 mm que le modèle 110, mais il est plus long de 340 mm.

Le nouveau Land Rover Defender 130 2023 Photo : D.Heyman

Design du Land Rover Defender 130 2023 - 7,5/10

Si la forme unique du Defender a toujours été sa carte de visite, cela ne veut pas dire que tout le monde trouvera celle du modèle 130 séduisante. Elle n’est pas vraiment plus utilitaire, mais elle propose quelques détails qui lui permettent de se démarquer un peu. Les lentilles des phares sont le détail le plus révélateur de l’évolution du Defender. L’anneau à l’intérieur de la lentille des phares de jour est un clin d’œil sympathique aux Land Rover classiques.

La plaque de protection argentée à la base du bouclier avant est une autre belle touche ; elle offre un beau contraste avec la peinture violette qui décorait mon modèle d’essai. C’est un peu sombre et trop peu engageant, surtout si l’on considère que des couleurs plus vives et plus traditionnelles sont livrables, telles que le Pangea Green et le Eiger Grey.

Je choisirais également le toit blanc en option, sans aucun doute.

Comme les autres modèles, le Defender 130 est équipé de série d’une roue de secours extérieure, et il est possible de l’équiper de toutes sortes d’accessoires, tels que le bac de rangement extérieur verrouillable ou une échelle. En effet, vous pouvez faire de votre véhicule un véritable baroudeur.

L'intérieur du Land Rover Defender 130 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur du Land Rover Defender 130 2023 - 8,5/10

Comme les autres modèles Defender, l’habitacle offre un beau mélange de luxe et de robustesse. Vous retrouvez des sièges et des surfaces en cuir de haute qualité, mais il y a également des accents de luxe apparents sur le tableau de bord, les portes et la console centrale. Vous remarquez aussi le gros levier de vitesses électronique, les poignées de maintien et la tablette de rangement qui s’étend sur la largeur du tableau de bord, du côté passager jusqu’au volant. De la position du conducteur, on a l’impression que cette dernière traverse le volant, car on retrouve une tablette à gauche du volant, idéal pour y ranger son cellulaire.

La position de conduite est plutôt très verticale. Même avec tout l’équipement supplémentaire que les Defender de jadis n’ont jamais eu, la vue à l’extérieur de cette version 130 est très bonne dans tous les sens, et la fenestration supplémentaire de cette version plus longue signifie que les panneaux solides autour du pilier C n’affectent pas la vue à l’extérieur autant que sur les modèles plus petits.

Sièges de 3e rangée du Land Rover Defender 130 2023 Photo : D.Heyman

Le gros avantage de cette variante 130 par rapport aux 90 et 110, c’est la troisième rangée. Elle est bien équipée avec son propre toit ouvrant, ses porte-gobelets, ses ports USB et suffisamment d’espace pour que les adultes puissent y passer du temps sans avoir l’impression d’être en pénitence. Oui, elle sera surtout réservée aux enfants, mais sachez que les adultes peuvent l’utiliser grâce à un espace aux jambes de 805 mm et à une hauteur sous pavillon de 990 mm.

Si les dossiers de la deuxième rangée se rabattent vers l’avant et que les sièges peuvent coulisser, il ne s’incline pas, ce qui rend l’accès à la troisième rangée un peu plus difficile. Et lorsque cette dernière est rabattue, vous vous retrouvez avec un plancher de chargement inégal derrière elle. Le modèle 130 conserve toutefois le hayon qui s’ouvre de façon latérale, ce qui est plus facile pour les personnes de petite taille.

Écran tactile du Land Rover Defender 130 2023 Photo : D.Heyman

Levier de changement de rapport du Land Rover Defender 130 2023 Photo : D.Heyman

La technologie dans le Land Rover Defender 130 2023 - 8,5/10

À ce chapitre, on est les deux pieds dans la modernité. L’écran de 11,4 pouces du système multimédia est concave, avec un écran tactile réactif, un affichage net et une interface qui a une longueur d’avance sur ce que Land Rover avait l’habitude de proposer. La navigation est beaucoup plus facile et la construction de l’écran, le verre utilisé, etc., est de grande qualité.

Les applications CarPlay et Android Auto sont toutes deux livrées (connexion sans fil de série). En fait, contrairement à mon habitude, j’ai surtout utilisé l’interface native parce qu’elle est à ce point excellente. On retrouve les fonctionnalités multimédias habituelles, mais aussi des données sur la conduite telles que l’indicateur d’angle de braquage, l’indicateur de profondeur une fois dans l’eau, etc.

Une option vraiment intéressante consiste à rendre le capot du Defender transparent grâce à l’utilisation d’une caméra astucieuse, ce qui facilite la mise en place du gros VUS, car vous pouvez voir ce qui se passe directement en dessous de vous. Il y a même une fonction de détection de l’eau qui fournit une image en temps réel de la distance à laquelle l’eau monte le long du camion et qui vous avertit lorsque vous approchez de la profondeur maximale de 35,4 pouces.

Un rétroviseur offrant l’affichage numérique est également au menu, ce qui permet d’avoir une vue arrière non obstruée même avec des passagers ou un chargement important à bord. La seule fois où je me suis retrouvé à passer à un rétroviseur traditionnel, c’était lors d’une nuit particulièrement pluvieuse, car l’image devient alors trop granuleuse et distrayante.

Land Rover Defender 130 2023, de profil Photo : D.Heyman

Conduite du Land Rover Defender 130 2023 - 8/10

La puissance provient d’un seul de moteur. Le 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres avec un système hybride léger de 48V offre dans son ensemble 295 chevaux et 347 lb-pi de couple. C’est bien, excellent même, mais le modèle 130 perd quelques points, car il n’est pas livrable avec une autre mécanique au Canada. Et ce, même si Land Rover offre une sélection de V8 et de diesels sur d’autres marchés. Il y aura un V8 dans l’offre en 2024, mais à mon avis c’est le diesel qui nous manque vraiment. Un véhicule familial comme celui-ci sera certainement utilisé pour le remorquage et pour cela, vous voulez un moteur diesel sous le capot.

Autrement, le Defender n’est pas lent, même dans sa version 130 (qui pèse environ 300 kg de plus qu’une déclinaison 110 équipée de la même manière). Bien que le travail du 6-cylindres en ligne et de la boîte de vitesses automatique à huit rapports ne provoque pas des départs canon, tout est suffisamment bien réglé pour que l’accélération soit douce et réactive lorsque vous avez besoin d’un peu plus d’énergie pour un dépassement sur l’autoroute. Le véhicule se faufile également avec aisance en ville. Et à la vitesse d’un piéton, le système de 48V contribue à maintenir le silence.

Land Rover Defender 130 2023, trois quarts avant Photo : D.Heyman

Dans les environnements tout-terrain qui lui sont destinés, même la version XL à trois rangées de cette proposition 130 excelle grâce à sa suspension pneumatique (aux quatre roues de série) et aux 16,9 pouces d’articulation des roues qui permettent de se frayer un chemin sur un terrain très accidenté. Même les sentiers battus boueux avec de profondes rainures que nous avons traversés un jour pendant notre semaine d’essai n’ont pas ralenti le Defender 130. Sa suspension et ses essieux ont encaissé les chocs et les pneus Goodyear Wrangler se sont bien comportés, sans jamais perdre le pas. Alors oui, c’est bien un véhicule idéal pour les longues distances, peu importe le type de terrain.

Quelques-unes de vos questions concernant le Land Rover Defender 130 2023

Quelles sont les caractéristiques tout-terrain du Defender 130 2023 ?

Les caractéristiques offertes comprennent un capteur de niveau d’eau, une boîte de transfert à deux vitesses, un blocage du différentiel arrière (option), une suspension pneumatique autoajustable et un système de gestion du terrain offrant cinq modes.

Les deux premières rangées ont-elles le même espace dans le Defender 130 que dans le Defender 110 ?

Oui, les deux premières rangées proposent le même espace pour les jambes et la tête que ce qu’on retrouve avec la variante 110.

Design extérieur du Land Rover Defender 130 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Une chose à considérer. Si vous ne faites pas de randonnées importantes et que vous n’avez pas besoin de tout cet espace supplémentaire pour votre matériel, avez-vous réellement besoin de tout l’espace supplémentaire que vous offre le 130 ? Bien sûr, la famille de cinq ou six personnes va en profiter, mais compte tenu de l’aspect plus robuste du reste de l’ensemble, elle serait plus à l’aise avec un Mercedes GLS ou un Audi Q7, tous les deux offerts à un prix similaire.

En effet, bien que le modèle 130 ne souffre pas des défauts de style de certains autres gros VUS tel le Jeep Wagoneer L et qu’il dispose de nombreuses commodités à bord, il n’est peut-être pas essentiel. La version 110 est parfaitement capable de faire la même chose.

Le 130 est un véritable Defender à tous points de vue. Je pense simplement qu’il évolue dans trop de directions.

Points forts Ultra performant dans toutes les conditions

Ultra performant dans toutes les conditions Interface technique agréable

Interface technique agréable Troisième rangée utilisable, mais… Points faibles … difficile d’accéder à la troisième rangée

… difficile d’accéder à la troisième rangée Un seul choix de moteur… pour l’instant

Sur le capot du Land Rover Defender 130 2023 Photo : D.Heyman

Prix du Land Rover Defender 130 2023

- Land Rover Defender 130 SE 2023 - 93 000 $

- Land Rover Defender 130 X-Dynamic SE 2023 - 96 200 $

- Land Rover Defender 130 First Edition 2023 - 100 850 $

- Land Rover Defender 130 X 2023 - 113 550 $

Les concurrents du Land Rover Defender 130 2023

- Audi Q7

- BMW X7

- Jeep Grand Wagoneer L

- Lexus LX 600

- Mercedes-Benz Classe GLS