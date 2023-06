Le tout nouveau Land Rover Range Rover Sport 2023 Photo : Auto 123

• Auto123 met à l’essai le Land Rover Range Rover Sport 2023. Voici ce qu’il faut savoir.

Le VUS intermédiaire Range Rover Sport se positionne comme le petit frère de l’immense Range Rover. Disponible avec un choix de moteurs essence et hybride rechargeable, le véhicule est équipé d'une transmission intégrale et d'un système de suspension pneumatique réglable. Il offre une excellente tenue de route et des modes de conduite qui peuvent s’adapter à tous types de terrain.

La désignation Sport s’applique ici non pas parce qu’il est sportif dans l’âme mais tout simplement parce qu’il est plus petit que son grand frère. Cela dit, tout franchement, nous pensions au préalable que nous allions avoir à faire à un gros VUS un peu pataud. Pas du tout ! Une belle surprise nous attendait.

Land Rover Range Rover Sport 2023 blanche Photo : Auto123

Quoi de neuf en 2023 ?

Comme c’est un nouveau modèle pour 2023, c’est une refonte complète qui nous arrive avec le Range Rover Sport cette année.

Il faut savoir qu’au Canada, l’offre comprend seulement deux moteurs, alors qu’ailleurs on en compte quatre. Vous avez le choix entre un 6 cylindres de 3,0 litres développant 395 chevaux dans la version de base, ou un 6 cylindres de 3,0 litres dans un système hybride offrant 434 chevaux.

À noter, au sud de la frontière et en Europe, les hybrides rechargeables sont déjà disponibles.

Design de Land Rover Range Rover Sport 2023 Photo : Auto123

L’extérieur

La troisième génération est bien réussie. On remarque tout de suite la forme typique de Land Rover, mais avec un toit passablement fuyant vers l’arrière, ce qui met de l’avant une belle démarcation des ceintures de caisse bien formées de la plate-forme.

Notre modèle d’essai avait l’option du toit noir ce qui fait ressortir les détails qui se trouvent sur la partie inférieure du véhicule.

À l’avant, le design change radicalement par rapport à l’ancienne version. La calandre furtive et l’éclairage à DEL très haut placés rappellent l’avant du nouveau Jeep Wagoneer. Même design à l’arrière avec des feux effilés à l’horizontal et très haut placés.

Le directeur de la création de Range Rover, Gerry McGovern, décrit le nouveau modèle comme une expression moderne du design des véhicules qui amplifie le caractère sportif incontestable du Range Rover Sport. L'extérieur et l'intérieur sont conçus avec des technologies de pointe pour offrir une performance aérodynamique exceptionnelle, avec un coefficient de traînée de seulement 0,29.

Volant de Land Rover Range Rover Sport 2023 Photo : Auto123

L’intérieur

L'habitacle du nouveau Range Rover Sport est également sophistiqué, avec une position de conduite caractéristique de la marque. Vous êtes haut perché vous donnant une visibilité extraordinaire sur tout le pourtour du véhicule. Il faut mentionner ensuite le confort suprême. C’est rare de tomber sur des sièges en cuir aussi confortables, moelleux et enveloppants que ceux du Range Rover.

Le coin conducteur de l’habitable est conçu comme un cockpit offrant une accessibilité à l’ensemble des commandes sans trop de difficultés. La console centrale haute et inclinée se manipule et s’apprivoise également très vite.

Écran, console de Land Rover Range Rover Sport 2023 Photo : Auto123

Nous avons conduit ce véhicule par temps assez froid et l’utilisation des sièges chauffants était très souvent sollicité. Dommage cependant qu’il faille effectuer deux manipulations pour activer et régler les sièges chauffants alors que pour activer le volant chauffant, un bouton situé sur le volant suffit.

Nous avons également noté à plusieurs reprise un délai très long jusqu’à ce que les sièges et le volant commencent à chauffer. Heureusement le chauffage lui s’activer plus rapidement.

À l’arrière comme à l’avant le luxe prime sur tout l’environnement. La qualité est au rendez-vous et tout ce que vous pouvez toucher respire la qualité de fabrication.

L’espace de chargement utile de 903 litres derrière la deuxième rangée - et extensible à 3341 litres lorsque la deuxième rangée est rabattue - vous permettra d’y ranger tous vos bagages.

Points forts Qualité de finition intérieur

Qualité de finition intérieur Commandes

Commandes Écran multimédia Points faibles Siège et volant chauffant

Le nouveau Land Rover Range Rover Sport 2023 blanc Photo : Auto123

Sécurité et technologie

Le Range Rover Sport est équipé d'un grand nombre de fonctions d'assistance à la conduite de série, telles que le freinage d'urgence automatisé, l'assistance au maintien de voie, d’une caméra extérieure à 360 degrés et le « Traffic Sign Recognition ».

Le nouveau modèle est équipé de la technologie EVA 2.0 qui permet des mises à jour à distance pour 63 modules électroniques, garantissant que le véhicule reste à la pointe de l'innovation.

Notons également Le système de purification de l'air de nouvelle génération filtre les particules PM2.5 et utilise la technologie nanoe X pour éliminer les odeurs, les bactéries et les allergènes. Un deuxième dispositif nanoe X est installé à la deuxième rangée pour une qualité d'air constante dans tout l'habitacle.

Bref, on pourrait s’étaler pendant bien longtemps sur toutes les options technologiques qui se trouvent à l’intérieur de ce Range Rover Sport. Gardons juste en mémoire, que vous serez comme dans un cocon aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

Roue de Land Rover Range Rover Sport 2023 Photo : Auto123

La conduite

Le moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres turbocompressé et suralimenté électriquement produit 395 chevaux. La configuration à quatre roues motrices est de série, tout comme une boîte de vitesses ZF à huit rapports. La suspension pneumatique est de série avec un contrôle électronique du roulis, qui lui est en option, et qui donne un sentiment de contrôle total du véhicule.

En conduite quotidienne, nous pouvons confirmer qu’on prend du plaisir à conduire ce gros VUS. Malgré sa carrosserie bourgeoise, le Range Rover Sport 2023, est bien un tout-terrain. Le système à quatre roues motrices avancé et les multiples modes de gestion de l’environnement extérieur permettre de sortir des sentiers battus en confiance.

Il est clair dès les premiers tours de roues qu’il s’agit plus d’un petit excité que d’un lourdaud. Ce Range Rover Sport décolle à une vitesse incroyable dès qu’on titille la pédale droite. Poussez-le, et sa vraie nature sportive se révèle pleinement.

L’autre surprise, est la consommation d’essence. Malgré un poids de 2309 kg, nous avions sans trop d’effort réussi à enregistré en dessous des 10 litres / 100 km sur autoroute. En ville, il tourne autour des 14 litres / 100 km en plein hiver. On a eu bien pire avec des VUS plus petits et moins puissants.

Petit hic cependant, à plusieurs reprises sur mauvais revêtement, des craquements provenant des portières avant nous avaient interpelé, alors que notre véhicule n’avait pas encore 5000 km d’expérience sur les routes. Pas très rassurant !

Points forts Confort

Confort Moteur

Moteur Économie d’essence – oui ! Points faibles Véhicule haut perché

Véhicule haut perché Craquements – qualité de construction ?

L'avant de Land Rover Range Rover Sport 2023 Photo : Auto123

Le mot de la fin

Avant de prendre le volant de la troisième génération de Range Rover Sport, nous avions des doutes quant à ses performances. Ne valait-il pas mieux d’opter pour un BMW X5, un Mercedes-Benz GLE ou un Porsche Cayenne, plutôt que de conduire ce Range Rover qui, selon notre opinion formée d’avance, manque de sportivité ?

Après une semaine d'essai, nous avons eu du mal à lâcher les clés de ce VUS de luxe. Franchement, le Range Rover Sport peut rivaliser avec les meilleurs dans sa catégorie en termes d'agrément de conduite et de confort, notamment avec le Porsche Cayenne.

Le design du Range Rover Sport est très intéressant. Ce modèle possède un côté très classe et luxueux qui le distingue des autres véhicules de sa catégorie. L'espace à bord est un autre point fort, le véhicule offrant un intérieur spacieux et confortable, parfait pour les longs trajets.

Bien que le moteur ne soit pas le plus puissant de sa catégorie, la conduite procure un tel plaisir qu'on a envie de bouffer des kilomètres. Les performances sont là, la puissance est suffisante pour une conduite agréable et dynamique.

Cependant, la question du prix reste importante. Le Range Rover Sport n'est pas donné, avec un prix de départ de 101 750 $. Cela inclut toutefois un moteur semi-hybride de 395 chevaux ainsi qu'une panoplie d'autres fonctionnalités. Notre modèle d'essai était une version SE qui se détaillait à 108 450 $, auxquels Range Rover avait ajouté pour 18 441 $ d'options supplémentaires.

Même si le prix est élevé, le Range Rover Sport offre une expérience de conduite luxueuse et sportive qui en vaut le coût pour ceux qui cherchent le meilleur de sa catégorie.

L'arrière de Land Rover Range Rover Sport 2023 Photo : Auto123

Quelques-unes de vos questions au sujet du Land Rover Range Rover Sport 2023 :

Le Range Rover Sport 2023 est-il fiable ?

Le Range Rover Sport a connu des problèmes de fiabilité par le passé. Les données de fiabilité de J.D. Power montrent que le modèle a obtenu une note inférieure à la moyenne pour sa catégorie en 2021. Les propriétaires ont signalé des problèmes avec le système électrique, les freins, le moteur et la transmission.

Cependant, Land Rover a apporté des améliorations significatives à la nouvelle version 2023 du Range Rover Sport, ce qui peut contribuer à améliorer la fiabilité.

Logo de Land Rover Range Rover Sport 2023 Photo : Auto123

La concurrence principale

Porsche Cayenne : Il est considéré comme l'un des concurrents les plus directs du Range Rover Sport en termes de performance et de qualité de conduite.

BMW X5 : Il offre un intérieur spacieux et de nombreuses fonctionnalités de luxe.

Mercedes-Benz GLE : Ce VUS rivalise avec le Range Rover Sport en termes de confort, de performances et de technologies embarquées.

Lexus RX : Ce VUS de luxe japonais offre un intérieur raffiné et une expérience de conduite silencieuse. Moins sportif que le Range Rover Sport.

Audi Q7 : On modèle vieillissant. Il est dépassé par rapport au confort que peut procurer ses concurrents.

Conditions de l’essai

Les conditions météo : Hiver avec jours de neige

Type de route : Banlieue

La vitesse : 29 km/h de moyenne

Kilomètres parcourus : 327 km

La durée de l'essai : Une semaine